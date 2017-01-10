Москва готовит ответ на визовый финт Минска

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили о возможном ответе на частичную отмену виз Белоруссией для граждан 80 государств. Соответствующие меры могут быть приняты для того, чтобы не допустить проникновения нежелательных лиц на территорию страны.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в связи с отменой виз Минском Москва может принять определенные меры для того, чтобы некоторые нежелательные граждане сопредельных государств не попадали на территорию нашей страны через Белоруссию. "Это вопрос договоренностей между Россией и Белоруссией, пока сложно сказать", – подчеркнула она.

При этом она отметила, что подобными действиями Минск преследует лишь свою собственную выгоду, поскольку после отмены виз можно ожидать значительного роста въездного туризма в страну. В то же время Ломидзе посетовала на то, что Россия пока не может последовать примеру соседнего государства.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Минска не будет способствовать пересечению гражданами других государств российской границы. По его словам, сейчас Москва предпринимает все необходимые меры, чтобы это предотвратить. "Здесь никаких сомнений быть не должно", – заверил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко упростил въезд на территорию страны иностранцам из 39 государств, среди которых США, Бразилия, Япония и некоторые другие. Теперь для въезда в Белоруссию граждане этих стран должны будут предъявить лишь паспорт, медицинский полис и некоторое количество денежных средств.