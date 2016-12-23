Путин рассказал о главном

Сегодня в Москве в Центре международной торговли прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, в течение которой он ответил на интересующие журналистов вопросы. Dni.Ru выбрали наиболее важные фрагменты ответов главы государства по вопросам современной международной и внутренней повестки дня.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Говоря об экономике Владимир Путин напомнил, что российский бюджет учитывается исходя из 40 долларов за баррель нефти. При этом глава государства отметил, что его расходная часть будет сокращена. По словам президента, основная экономия придется на раздел национальная обороны. "В 2011 году мы тратили на военные нужды 2,7% ВВП, однако в этом цифра составила уже 4,7%", – сказал он. Как отметил глава государства, в следующем году расходы на национальную оборону снизятся до 3,3% ВВП, а затем и до 2,8. однако это никак не отразится на боеготовности наших вооруженных сил, заверил собравшихся президент.

Кроме того, заметил президент, будет полностью сохранена поддержка как легкой, так и средней промышленности, которая показывает последние годы неплохие результаты, в том числе в процессе реализации политики по импортозамещению. "Также хорошие показатели у химической отрасли, дорожной технике и прочем. Все это уже российское", – сказал президент. В то же время он отметил, что российская экономика не собирается уходить в изоляцию, намереваясь развиваться как неотъемлемая часть общемирового хозяйства.





Говоря о выходе из кризиса, Владимир Путин заявил, что российская экономика уже начала демонстрировать такие тенденции. "За ноябрь наблюдаем рост ВВП", – сказал он, при этом подчеркнув, что по итогам 2016 года можно ожидать снижения ВВП всего лишь на 0,5-0,6%.

Затронул глава государства и тему инфляции. По его словам, в этом году Россия вышла на рекордно низкий уровень инфляции – 5,5%. "До этого самым лучшим показателем у нас было 6,1% в 2011 году", – отметил Путин. В дальнейшем же, уверен президент, наша страна сможет выйти на 4-5% процентов инфляции в год.

Что касается главных проблем в экономике, то Путин выделил падение реальных располагаемых доходов населения, что мешает стабилизации макроэкономической ситуации в стране. "Из-а этого падает потребительский спрос, а это, в свою очередь, отражается на инфляции", – констатировал он. В то же время он отметил рост заработной платы в реальном секторе экономике. "Это настраивает на позитивный вклад", – заявил глава государства.





О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ



В контексте экономического развития страны президент говорил и о сельском хозяйстве. При этом Владимир Путин отметил хорошие достижения в этой сфере, добавив при этом, что сельское хозяйство в ближайшие годы может стать одним из локомотивов роста внутреннего валового продукта. По словам президента, в этом году наша страна получит колоссальный урожай зерновых – 119 миллионов тонн. "Ничего похожего не было не только в современной России, но и даже в советское время", – сказал глава государства, По его словам, это дает отличные перспективы для перехода в следующем году к росту экономики. В целом же, как заверил президент, сельское хозяйство получит в ближайшие годы более 200 миллиардов рублей в форме субсидий.

О ПЕНСИЯХ



На вопрос журналистки из Пензы о том, что будет с пенсиями в следующем году президент заявил, что все социальные обязательства государства перед гражданами будут сохранены в полном объеме. "Как и планировали, всем категориям пенсионеров выплатим по пять тысяч рублей. Также в бюджет заложены средства, чтобы проиндексировать пенсии по старости и социальные пенсии", – рассказал президент.





ОБ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ



Президента также спросили о ходе расследования убийства Бориса Немцова и ряда резонансных коррупционных дел. По словам главы государства, он следит за следственными действиями по делу Немцова и считает, что виновные в любом случае должны понести наказание.

Что касается борьбой с коррупцией, то Владимир Путин прокомментировал скандальное дело в отношении теперь уже бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. По словам президента, он не разговаривал с экс-чиновником, однако той информации, которой он располагает уже было достаточно для утраты доверия. "Во что это выльется в завершении, мы увидим по завершении рассмотрения дела в суде", – сказал глава российского государства.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С США



На вопрос о том, когда состоится встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом, Владимир Путин отметил, что для этого нужно дождаться формирования новой американской администрации. Только после этого, по словам главы государства, можно будет провести переговоры. "Что за вопросы будем обсуждать? Нормализация наших отношений. Он недавно говорил, что хуже не будет, потому что хуже некуда. Я с ним согласен. Будем работать", – отметил президент.

В то же время он раскритиковал раскручиваемую в США антироссийскую истерию, связанную с якобы вмешательством Кремля в президентские выборы. По его словам, руководство проигравшей Демократической партии пытается списать свои провалы а Россию. Между тем Путин отметил, что многие проголосовавшие за Трампа американцы разделяют те идеи о мироустройстве и отношений между государствами, которые пытается продвигать Россия. "Это – хорошая предпосылка для развития сотрудничества наших стран", – сказал президент.

О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ



Президент выразил озабоченность торможением процесса обмены пленных на Донбассе между Киевом и властями местных самопровозглашенных республик. "Чем более полным будет этот обмен, тем лучше", – сказал Путин. Между тем он отметил, что ранее высказанное президентом Украины Петром Порошенко идея обмена "всех на всех" оказалось не приемлемым для представителей Донецкой и Луганской республик. "Если уж всех на всех, то надо принять решение о помиловании и всех выпустить", – полагает глава государства.

При этом он признал крайне низкую эффективность так называемого Минского процесса, призванного привести к урегулированию ситуации на Донбассе, в то же время отметив его безальтернативность. "Он вялый, но другого у нас нет", – сказал Путин.





ОБ УБИЙСТВЕ ПОСЛА И ОТНОШЕНИЯХ С ТУРЦИЕЙ



"Убийство посла – это покушение на Россию и российско-турецкие отношения", – сказал глава государства. В то же время Путин признал проникновение "деструктивных элементов" в турецкую армию ,представители которых и могли быть заинтересованы в уничтожении российского истребителя в ноябре прошлого года. "Нам удавалось находить компромиссы после нормализации отношений, надеюсь, будем находить их и в будущем", – констатировал Путин.

О СИРИИ

Президент отметил важность урегулирования ситуации в Алеппо, при этом добавив, что большую роль в этом сыграли Турция и Иран. "Это – крупнейшая международная гуманитарная акция, которая была бы невозможна без участия руководства Турции, Ирана и без нашего. И без помощи президента Сирии Башара Асада", – сказал глава государства.

