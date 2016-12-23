Красивая журналистка спросила Путина о детях

Журналистка "Первого канала" Ольга Паутова задала вопрос президенту России Владимиру Путину на его ежегодной пресс-конференции. Ее интересовала тема детских хосписов. Между тем девушка по праву может считаться самой красивой участницей мероприятия.

Ольга посетовала, что по всей России на данный момент работают всего лишь три детских хосписа. "Именно благодаря таким местам дети могут жить. Но московский хоспис строится уже несколько лет. Стройка идет со скрипом на деньги благотворителей, их постоянно не хватает. Не пора ли государству вмешаться?" – спросила журналистка.

Президент ответил, что если благотворители берутся за такое важное дело, то они должны нести за него полную ответственность и знать, чем это закончится. "Взялся за гуж, не говори, что не дюж", – сказал глава государства. Кроме того, он отметил, что, конечно, на строительство таких важных социальных объектов, как хосписы, нужно обратить больше внимания. "Надеюсь, после нашего разговора городские власти обратят на это внимание. И власти других городов тоже", – добавил глава государства.





Владимир Путин проводит сегодня свою традиционную пресс-конференцию. Dni.Ru ведут прямую трансляцию события.

