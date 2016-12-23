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Политика

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
В Центре международной торговли в Москве проходит 12-я большая пресс-конференция Владимира Путина. На ней российский лидер отвечает на вопросы журналистов на самые разные темы – от геополитики и макроэкономики до личной жизни.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что главной темой общения могут стать вопросы социальной сферы. На конференцию аккредитованы 1437 журналистов.

Пресс-конференция началась. И первый вопрос касается экономической составляющей жизни страны. Так, ожидаемая инфляция, по словам Владимира Путина, по итогам 2016 года составит 5,5%. А спад ВВП по итогам текущего года будет в районе 0,5-0,6%. "Показатель ВВП страны – в прошлом году у нас был спад 3,7%. В этом году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 3,7%, – заявил глава государства. – Мы думали, что это будет около 1%, потом скорректировали и сказали, что это будет где-то 0,7%, потом – 0,6%. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП страны, и, скорее всего, по году у нас будет минус 0,5-0,6%".

Речь зашла о сельском хозяйстве.  Урожай зерновых в 2016 году составит более 119 миллионов тонн, ничего подобного в новейшей истории России не было, заявил Владимир Путин.

 "Это просто отличный показатель, хочу поблагодарить селян за эту работу"

Владимир Путин поддерживает линию ЦБ на оздоровление финансовой системы страны. "Ту линию, которую проводит Центральный банк по оздоровлению финансовой системы, поддерживают практически все на экспертном уровне и у нас в России, и эксперты на международном уровне. Нет никого, кто считал бы, что ЦБ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет. Эта работа направлена на обеспечение интересов вкладчиков прежде всего", – сказал глава государства.

Власти страны исполнят социальные обязательства в полном объеме. Эти расходы запланированы в трехлетнем бюджете.

Владимир Путин не обошел вниманием и такую тему, как расходы на оборону. По его словам, в  2016 году они составили 4,7% ВВП. "Основная статья экономии бюджетных средств придется на раздел "Национальная оборона". Если в 2011 году мы тратили 2,7% ВВП на раздел "Национальная оборона", то в этом году, а за последние пять лет мы сильно увеличили эти расходы, и за этот уходящий год будет 4,7%, в следующем – 4,3%, а в 2019-м – 2,8%", – сказал глава государства.

Путин рассказал о приватизации "Роснефти". Приход представителей иностранных инвесторов в руководящие органы "Роснефти" будет повышать качество управления самой компанией, считает он.

"Мы исходим из того, что приход в органы управления представителей будет повышать качество управления самой компанией. Хотя она и так считается одной из наиболее эффективных в мире"

Президент подчеркнул, что деньги от приватизации пакета акций "Роснефти" перечислены в бюджет в полном объеме (примерно 1,1 триллиона рублей).

Не обошлось, конечно, и без вопроса о Крыме. Речь шла об уровне зарплат в регионе. Владимир Путин отметил, что доходы населения жителей полуострова пока ниже, чем в среднем по России. Он напомнил, что по стране в среднем этот показатель составляет 35 тысяч рублей, в Крыму – 24,5 тысячи, в Севастополе – чуть более 25 тысяч рублей.

"Но я уверен – и это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы во всяком случае в федеральных органах власти регионального разлива уровень заработной платы был такой же как в среднем по стране. Я нисколько не сомневаюсь, что пройдет небольшое количество времени, и это выровняется", – подчеркнул Путин.

kremlin.ru

Президент выступил за конструктивные и деловые отношения с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и лидерами Демократической партии Соединенных Штатов. "Мне бы очень хотелось, чтобы и с вновь избранным президентом, и с будущими лидерами Демократической партии выстраивались бы деловые, конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и США, и России, и народам обеих стран", – сказал он.

Путин пообещал изменения в законодательной базе ради сохранения лесов. "Здесь точно не обойтись без изменения в действующую нормативную базу. И нужно, конечно, лесотехнический комплекс обеспечить и сырьем, и работой людей, которые трудятся в этой сфере. Не меньшую заботу мы должны проявить по направлению сохранения лесов", – сказал глава государства.

 Пенсии в 2017 году будут индексироваться в прежнем порядке с 1 февраля. Владимир Путин напомнил, что в начале года все категории пенсионеров, включая военных , получат по пять тысяч рублей. "В следующем году у нас заложены в бюджет все необходимые средства", – сказал он, добавив, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии.

Президент поддерживает введение безвизового режима между ЕС и Украиной. Он назвал это шагом в правильном направлении. "Более того, я считаю, что визовый режим в Европе – анахронизм холодной войны, и нужно от него избавляться как можно быстрее, – заявил глава государства. – Если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, это было бы правильным шагом в правильном направлении".

Два часа длится пресс-конференция. Владимир Путин ответил на вопросы 21 журналиста (некоторые задавали по два и более вопроса).

Президент сожалеет, что нормандский формат малоэффективен, но другого механизма нет, и работа в нем будет продолжена. "Нормандский формат не демонстрирует такой сверхэффективности, остается только сожалеть, что он работает так вяло, но другого нет, и я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена", – сказал российский лидер.

"Если мы потеряем этот инструмент, то ситуация будет деградировать, и довольно быстро, чего бы не хотелось", – подчеркнул он.

Президента спросили о создании должности уполномоченного по правам животных. "Все должно быть в рамках разумного, но регулирование, безусловно, должно быть", – заявил Путин.

Практика Минфина по выравниванию доходов регионов является правильной, считает президент. "Если какой-то из регионов получает сверхдоход, исходя из наличия в этом регионе природных ресурсов, мы все должны помнить, что это общенациональные природные ресурсы и все граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться одинаковыми правами. Это можно обеспечить, добиваясь соответствующих доходов региональных бюджетов", – заявил Путин.

kremlin.ru

Владимир Путин за три часа ответил на вопросы 34 журналистов.  16 раз к главе государства обращались по различным аспектам внутренней российской политики, 10 раз – по экономическим темам, восемь – по международным проблемам. В 2015 году, напоминает ТАСС, пресс-конференция продолжалась 3 часа 8 минут.

Вопрос про экологию. Журналист обратил внимание на то, что есть люди, которые занимаются "промышленным шантажом", прикрываясь борьбой за экологию. "Экологические организации иногда используются нашими конкурентами, чтобы притопить растущий сегмент российской инфраструктуры и так далее", – сказал российский лидер.

23 декабря 2016, 12:04

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