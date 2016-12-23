Путин: Кто выше сидит, тот дальше смотрит

Большая пресс-конференция президента России собрала рекордное число журналистов – около полутора тысяч. Владимир Путин, как всегда, порадовал представителей прессы меткими выражениями и шутками.

Представитель американского издания The Wall Street Journal никак не мог озвучить вторую часть своего вопроса российскому президенту. Так рассмешила его ремарка Владимира Путина по поводу возможных досрочных выборов главы государства. "Какой страны?" – спросил журналиста российский лидер. Услышав в ответ, что имеется в виду Российская Федерация, Путин продолжил: "Сразу скажу: возможно, но нецелесообразно".

Ответы на большую часть вопросов, конечно, были вполне серьезными, как и сами поднятые проблемы.

Выборы в США

"Все свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии Соединенных Штатов пытается свалить на внешние факторы. В этой связи у меня возникают вопросы и некоторые соображения. Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат, где республиканцев большинство, в конгресс, где республиканцев большинство. Это что – тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVII века. Часовню тоже мы развалили?" – вставил Путин цитату из фильма Леонида Гайдая "Кавказская пленница".

Победа Трампа

"Не знаю, кто перевернулся бы в гробу. Рейган, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде. И порадовался бы за избранного президента, который тонко почувствовал настроения общества. И работал именно в этой парадигме. До конца шел. Хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит", – сказал президент.

Расследование громких дел

"Я внимательно слежу за всеми резонансными делами, тем более таким серьезным преступлением, как убийство Немцова. По большинству резонансных дел, как бы они ни велись, следствие, как правило, приходит к полному выяснению всех обстоятельств", – сказал Владимир Путин.

"Что касается дела Улюкаева, я с ним не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия. До суда предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно", – заявил президент.

Допинг

"Если говорить об информаторах, которые уезжают за границу… Я не помню фамилию этого гражданина… Он до этого где работал? В Канаде! И таскал сюда эту гадость и заставлял спортсменов принимать", - подчеркнул президент.

"Деятельность WADA должна быть понятной, прозрачной, проверяемой. Это что, оборонная сфера, что ли? Почему все в закрытом режиме делается? Безусловно, есть политическая составляющая. Но спорт, как и культуру, нужно полностью очистить от политики. Спорт должен объединять, а не разъединять людей", - заявил Владимир Путин.

Деятельность антидопинговых агентств должна быть прозрачной, спорт необходимо очистить от политики, заявил президент Владимир Путин. pic.twitter.com/7unb4JlmSx — Единая Россия (@er_novosti) 23 декабря 2016 г.

Сирия

"Без нашего участия освобождение Алеппо было бы просто невозможно. Это крупнейшая международная гуманитарная акция. Этого не могло случиться без активной работы турецкого, иранского и российского руководства. И, конечно, усилий сирийских властей", – отметил российский лидер.

Новый президентский срок

Андрея Колесникова из газеты "Коммерсантъ" Путин в шутку назвал провокатором. Журналист в завуалированной форме спросил президента, будет ли он баллотироваться на выборах в 2018 году.

"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране и в мире. Исходя из того, что мы сделали, что мы сможем сделать, будет принято решение о моем участии в будущих выборах президента".

О СМИ

"То, что пресса пощипывает чиновников и представителей крупного бизнеса, – это хорошо".

Владимир Путин предложил пресс-секретарю Дмитрию Пескову дать слово корреспонденту, обосновавшемуся в дальнем конце зала. И в связи с этим вспомнил китайскую мудрость. "Кто выше сидит, тот дальше смотрит", – сказал президент.