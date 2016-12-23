По данным СМИ, уже отменены более двух десятков полетов из "Шереметьево"
Пресс-конференцию Путина обставили как концерт рок-звезды
На протяжении пяти дней в Центре международной торговли на Красной Пресне шла подготовка к большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Всего в зале, где проходила встреча с журналистами, было размещено 35 тонн оборудования и декораций. Между ними проложено несколько километров проводов.
Управление освещением в зале шло и с пульта, и с планшета, чтобы не было сбоев. Интересно, что для освещения применялись динамические фонари – лучи управляются дистанционно. Такие обычно используют на концертах мировых рок-звезд.
Всего в зале 120 софитов, большая их часть – светодиодные. Это заметно уменьшает потребление энергии и выделение тепла. Кроме того, важно не светить в глаза президенту, чтобы его не слепило и он видел собеседника.
Изображение и звук во время трансляции поступали в аппаратную, которую можно назвать "мозгом трансляции". В зале было полтора десятка камер, несколько радиомикрофонов. Два из них – у президента. На случай, если один сломается во время прямого эфира. У многих артистов, кстати, тоже есть запасной микрофон – для подстраховки.
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