Путин нарушил планы Пескова

Владимир Путин извинился перед своим пресс-секретарем за то, что нарушил сложившуюся традицию. Президент решил сам руководить большой пресс-конференцией.

Большая пресс-конференция президента России проходит 23 декабря. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по традиции, выбирал, кому из полутора тысяч аккредитованных журналистов дать слово. Однако глава государства решил сам руководить процессом.

Еще в начале встречи с представителями СМИ президент лично дал слово журналистке из Казани. "Куда ж мы без татар", – пошутил Путин. И позже российский лидер предпочитал сам выбирать собеседников.

"Извините, Дмитрий Сергеевич. Дайте слово "Вологодским оптимистам". "Вологодские оптимисты", пожалуйста. Дмитрий Сергеевич, извините, я нарушаю ваши планы. Но нам нужно обратиться к коренной России", – сказал президент. "Ничего", – ответил Песков.

Вологодские журналисты задали Владимиру Путину вопрос об импортозамещении.

В Москве проходит традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На нее аккредитовано рекордное число журналистов – 1437. Для главы государства эта встреча станет двенадцатой.

В этом году Владимир Путин отложил пресс-конференцию на сутки. 22 декабря президент участвовал в церемонии прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.