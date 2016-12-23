Президент России отвечает на вопросы журналистов
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Путин нарушил планы Пескова
Большая пресс-конференция президента России проходит 23 декабря. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, по традиции, выбирал, кому из полутора тысяч аккредитованных журналистов дать слово. Однако глава государства решил сам руководить процессом.
Еще в начале встречи с представителями СМИ президент лично дал слово журналистке из Казани. "Куда ж мы без татар", – пошутил Путин. И позже российский лидер предпочитал сам выбирать собеседников.
"Извините, Дмитрий Сергеевич. Дайте слово "Вологодским оптимистам". "Вологодские оптимисты", пожалуйста. Дмитрий Сергеевич, извините, я нарушаю ваши планы. Но нам нужно обратиться к коренной России", – сказал президент. "Ничего", – ответил Песков.
Вологодские журналисты задали Владимиру Путину вопрос об импортозамещении.
В Москве проходит традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На нее аккредитовано рекордное число журналистов – 1437. Для главы государства эта встреча станет двенадцатой.
В этом году Владимир Путин отложил пресс-конференцию на сутки. 22 декабря президент участвовал в церемонии прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.
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