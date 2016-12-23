Путин подшутил над американским журналистом

Шеф российского бюро влиятельной американской газеты задал вопрос Владимиру Путину о досрочных выборах президента в 2017 году. Реплика российского лидера рассмешила находящихся в зале журналистов.

На итоговой пресс-конференции Владимира Путина руководитель российского бюро газеты The Wall Street Journal обратился к президенту с вопросом о возможности проведения долгосрочных выборов в 2017 году. Глава государства прервал журналиста и спросил у него: "Какой страны?" Эта реплика вызвала оживление и смех в зале. После того как американский корреспондент уточнил, что речь идет о России, Путин коротко ответил: "Возможно, но нецелесообразно".

О возможности проведения досрочных президентских выборов в России в 2017 году политологи заговорили весной этого года. В прессе появилась информация о том, что специально на эти цели в бюджет 2017-го якобы заложено 17 миллиардов рублей, хотя выборы должны состояться в 2018 году. При досрочных выборах главы государства в 2017 году возникает правовая коллизия. В частности, статья 6 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации" не позволяет после добровольного сложения с себя полномочий главы государства вновь выдвигать свою кандидатуру.





В Москве проходит итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году на нее аккредитовано рекордное число журналистов – более 1 400 человек.



