Путин: Я не разговаривал с Улюкаевым

Владимир Путин внимательно следит за расследованием всех резонансных дел, в том числе коррупционных. Президент заявил об этом на 12-й большой пресс-конференции.

Один из вопросов, заданных президенту Путину во время ежегодной пресс-конференции, был посвящен борьбе с коррупцией, в том числе делу Алексея Улюкаева. "Не кажется ли вам, что эти большие коррупционные дела превращаются в имитацию? Что это не борьба с коррупцией, а борьба за место за вашим столом?" – спросил журналист "Эха Москвы".

Президент заметил, что внимательно следит за всеми важными, резонансными делами. Это касается и ситуации вокруг бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Владимир Путин подчеркнул, что у него были достаточные основания для того, чтобы лишить чиновника своего доверия.

"Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия", – заявил Путин,

К сожалению, признал президент, не по всем расследованиям резонансных дел был получен быстрый результат. В частности, до сих пор не закрыто дело об убийстве Михаила Маневича (вице-губернатора Санкт-Петербурга убили в 1997 году).

Владимир Путин согласился с задавшим вопрос журналистом о бывшем главе Федеральной таможенной службы: следственные действия в отношении Андрея Бельянинова нельзя было выносить на всеобщее обозрение, "вбрасывать" в СМИ. В то же время глава государства подчеркнул, что уголовного дела в этом случае заведено не было.

Владимир Путин сообщил, что внимательно следит за расследованием убийства Бориса Немцова и поддерживает все, что делает следствие по выявлению всех обстоятельств.

23 декабря президент России Владимир Путин в 12-й раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1,5 тысячи журналистов.



