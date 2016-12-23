Как понравиться Путину

Корреспондент издания Dni.Ru, который находится на традиционной пресс-конференции Владимира Путина, выяснил, на что идут журналисты ради привлечения внимания президента. Одни готовы поразить главу государства своим внешним видом, другие – красочными плакатами.

На итоговую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой освещают 1 437 журналистов. Это на 47 человек больше, чем в 2015 году.

Как показывает опыт прошлых лет, за время пресс-конференции журналисты успевают задать главе государства от 30 до 50 вопросов. Рекордной в этом плане стала конференция 2008 года – тогда Владимир Путин ответил сразу на 106 вопросов представителей СМИ.

Журналисты знают, как важно привлечь к себе внимание. Поэтому кто-то приходит на пресс-конференцию в романтичном образе, как, например, представительница Чечни, надевшая ансамбль мятного цвета, а кто-то – с заранее заготовленными плакатами.

Надписи на них делятся по региональным признакам: "Орел", "Казань", "Липецк", "Сахалин", по названию издания, по проблеме, которую репортер собирается затронуть. Тут глаза разбегаются: "Остановите ювенальную юстицию", "Банки", "Реабилитация инвалидов", "Национальный курс – за суверенитет", "Ущемление малого бизнеса", "Московские школы SOS", "Срок за шлепок".

Некоторые журналисты заготовили по несколько табличек разных цветов. Если повезет, можно даже задать два-три вопроса от одного издания.

