"Неподкупный" суд Европы ограбил Крым

Решение окружного суда Амстердама, постановившего передать бесценную коллекцию скифского золота из крымских музеев Украине, разрушает современную систему музейного права. Это создает опасный прецедент для дальнейшего незаконного изъятия культурно-исторических ценностей.

По мнению директора Керченского музея-заповедника Татьяны Умрихиной, вывезенные в 2014 году в Нидерланды экспонаты выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" переданы Украине с нарушением международных норм. "Это просто позор голландскому суду, который позволил вмешаться политике в правовое межмузейное поле", – сказала она. По мнению специалиста, данное решение – это очень опасный прецедент, нарушающий международно принятую норму, в соответствии с которой найденные на той или иной территории экспонаты должны оставаться на ней.

По ее мнению, решение суда – это чистая политика. "Ведь мы на то и поставлены, чтобы хранить наследие той территории, где оно найдено, потому что наследие не может быть ни разделенным, ни раздербаненным, как сейчас вышло по решению голландского суда", – сказала Умрихина. Несмотря на это, директор Керченского музея-заповедника намерена и дальше бороться за возвращение золота скифов. "Будем подавать апелляцию", – сообщила специалист.

С Умрихиной согласен директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин. "Мне кажется, что здесь был очень сильным политический фактор, который действует во многих решениях, которые сейчас принимаются, касающихся Российской Федерации", – утверждает он.





Ситуацию для Dni.Ru прокомментировала руководитель Центра всемирного наследия и международного сотрудничества Института Наследия Надежда Филатова. По ее мнению, решение голландского суда было довольно предсказуемым в нынешних условиях, поскольку оно – часть комплексной работы Запада по непризнанию итогов крымского референдума 2014 года.

"Так, есть резолюция Генассамблеи ООН A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года в поддержку территориальной целостности Украины. То же ЮНЕСКО при попытке России сдать отчет по объекту всемирного наследия "Древний город Херсонес Таврический и его хора" ссылается на эту резолюцию и отказывается принять документы. Мы не можем подавать в список всемирного наследия новые номинации, например, Бахчисарай или Судакскую крепость, по той простой причине, что Россия, в соответствии с позицией ЮНЕСКО, является "ненадлежащим" заявителем", – сказала она.

Тем не менее, отмечает Филатова, в защите нашего культурного наследия стоит идти до конца и использовать все судебные механизмы, которые есть в распоряжении.

Решение суда в Амстердаме возмутило и пользователей соцсетей, которые назвали его несправедливым и ангажированным, при этом отметив, что вынесенный вердикт может означать признание Нидерландами Крыма российским.

Кстати,признав Золото Скифов Украинским,Нидерланды,неожиданно для себя,Признали Крым Российским...Стоит ли шуметь из за золота?...�� — Ocкар Ходжаев (@awizena) 14 декабря 2016 г.

Напомним, в 2014 году Украина потребовала передать ей отправленные на выставку в Нидерланды экспонаты крымских музеев. Начавшаяся после этого судебная тяжба была разрешена в среду, 14 декабря, когда окружной суд Амстердама постановил передать золото скифов украинской стороне.