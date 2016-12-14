Голландия решила отдать крымское золото Украине

Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию скифского золота, вывезенного из Крыма на выставку в Голландию. При этом власти полуострова настаивали на возвращении экспонатов обратно в музеи.

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" открылась в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, сообщает Reuters. На ней были представлены экспонаты из центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический". Также в экспозиции присутствовали археологические находки из киевского Музея исторических драгоценностей.

Согласно договору выставка должна была завершиться 28 мая 2014 года, однако впоследствии контракт был продлен до 31 августа, сообщает РИА Новости. За это время Крымский полуостров вошел в состав России.

Власти Киева настаивали на возвращении экспонатов Украине, так как они являются "национальным достоянием". Отметим, что Нидерланды, как и другие страны Запада, не признали полуостров территорией России, а в документах музеев полуострова указано, что голландцы гарантируют возврат экспозиции Киеву. В результате суд постановил, что так как Крым не является страной и не может заявлять о своих правах на объекты искусства, дальнейшая судьба экспонатов будет решаться в рамках украинской юрисдикции.

Голландский суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине !

Надо было раньше включиться �� — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 декабря 2016 г.

Руководство крымских музеев требовало вернуть артефакты на основании того, что контракт о проведении выставки был подписан именно с ними. Также в их пользу говорило то, что экспонаты были найдены на территории полуострова, обнаружили их крымские археологи, а также то, что скифское золото представляет национальную культуру Крыма.

Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова прокомментировала решение голландского суда. "Я потрясена. Для меня как музейного работника с многолетним стажем нерушимость коллекции – святое", – заявила она.

Суд решил вернуть Украине «скифское золото» pic.twitter.com/CJuyziqHdK — Слава Дауні (@downeyslawa) 14 декабря 2016 г.

Между тем адвокат Анастасия Сивицкая, защищающая интересы крымских музеев в этом процессе, заявила, что решение голландского суда будет обжаловано. "Решение передать Украине вступает в силу после рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Апелляция будет подана", – сказала юрист.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов настаивал на продолжении борьбы за скифское золото в том случае, если голландский суд решит отдать экспонаты Украине. По его словам, "западные институты в случае возникновения вот таких спорных ситуаций занимают любую сторону, только не сторону России".

Украинская «прокуратура Крыма» объявила в международный розыск «скифское золото», хранящееся в музее Амстердама



Со https://t.co/nMRzGxWgV4 pic.twitter.com/9A034ubQfo — С-Инфо 24 (@crimeainfo) 5 декабря 2016 г.

"Мы эту борьбу за права Крыма на эти экспонаты не оставим, дальше будем продолжать совместно с МИД, Министерством культуры Российской Федерации. Позиция юридическая, правовая отстроена. Как она (ситуация. – Прим. ред.) дальше будет развиваться, спрогнозировать сложно. Мы сделаем все возможное", – сказал Аксенов.

Прокуратура Крыма хочет вернуть скифское золото силами Интерпола https://t.co/ecpadIGEie pic.twitter.com/iZuhP2iRDw — Крымские Новости (@qhacomua) 3 декабря 2016 г.

Всего в коллекции скифского золота более двух тысяч артефактов. Многие из них не имеют аналогов в мире.