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Голландия решила отдать крымское золото Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию скифского золота, вывезенного из Крыма на выставку в Голландию. При этом власти полуострова настаивали на возвращении экспонатов обратно в музеи.
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Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" открылась в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, сообщает Reuters. На ней были представлены экспонаты из центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический". Также в экспозиции присутствовали археологические находки из киевского Музея исторических драгоценностей.

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Согласно договору выставка должна была завершиться 28 мая 2014 года, однако впоследствии контракт был продлен до 31 августа, сообщает РИА Новости. За это время Крымский полуостров вошел в состав России.

Власти Киева настаивали на возвращении экспонатов Украине, так как они являются "национальным достоянием". Отметим, что Нидерланды, как и другие страны Запада, не признали полуостров территорией России, а в документах музеев полуострова указано, что голландцы гарантируют возврат экспозиции Киеву. В результате суд постановил, что так как Крым не является страной и не может заявлять о своих правах на объекты искусства, дальнейшая судьба экспонатов будет решаться в рамках украинской юрисдикции.

Руководство крымских музеев требовало вернуть артефакты на основании того, что контракт о проведении выставки был подписан именно с ними. Также в их пользу говорило то, что экспонаты были найдены на территории полуострова, обнаружили их крымские археологи, а также то, что скифское золото представляет национальную культуру Крыма.

Директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова прокомментировала решение голландского суда. "Я потрясена. Для меня как музейного работника с многолетним стажем нерушимость коллекции – святое", – заявила она.

Между тем адвокат Анастасия Сивицкая, защищающая интересы крымских музеев в этом процессе, заявила, что решение голландского суда будет обжаловано. "Решение передать Украине вступает в силу после рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Апелляция будет подана", – сказала юрист.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов настаивал на продолжении борьбы за скифское золото в том случае, если голландский суд решит отдать экспонаты Украине. По его словам, "западные институты в случае возникновения вот таких спорных ситуаций занимают любую сторону, только не сторону России".

"Мы эту борьбу за права Крыма на эти экспонаты не оставим, дальше будем продолжать совместно с МИД, Министерством культуры Российской Федерации. Позиция юридическая, правовая отстроена. Как она (ситуация. – Прим. ред.) дальше будет развиваться, спрогнозировать сложно. Мы сделаем все возможное", – сказал Аксенов.

Всего в коллекции скифского золота более двух тысяч артефактов. Многие из них не имеют аналогов в мире.

Автор: Константин Улюкаев14 декабря 2016, 12:56

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