Голые актрисы и модели поддержали Звягинцева в Каннах

На 70-м Каннском кинофестивале продолжают собираться звезды первой величины. Известные актрисы и модели в откровенных нарядах поддержали российского режиссера Андрея Звягинцева, представившего на киносмотре свою картину "Нелюбовь".
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