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Май 18, 2017
просмотры: 123

Голые актрисы и модели поддержали Звягинцева в Каннах

567

На 70-м Каннском кинофестивале продолжают собираться звезды первой величины. Известные актрисы и модели в откровенных нарядах поддержали российского режиссера Андрея Звягинцева, представившего на киносмотре свою картину "Нелюбовь".

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