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Шоу-бизнес
"Так похожа на бабушку": как выглядит 15-летняя внучка Веры Глаголевой

"Так похожа на бабушку": как выглядит 15-летняя внучка Веры Глаголевой

Старшая наследницы Веры Глаголевой поздравила свою подросшую дочку с днем рождения и поделилась праздничными кадрами
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Известная актриса Вера Глаголева скончалась в 2017 году – через месяц после свадьбы младшей дочери Анастасии Шубской. Помимо трех наследниц, у звезды остались трое внуков и единственная внучка Полина. Вчера, 24 ноября, девочка отпраздновала 15-летние.

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Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

Старшая наследница Веры Глаголевой Анна, как и средняя – Мария, появилась на свет в браке звезды с актером Родионом Нахапетовым. Только Анастасию, свою младшую дочку, актриса родила от второго мужа – бизнесмена Кирилла Шубского. Даже после смерти матери сестры поддерживают теплые отношения, часто собираются вместе и даже общаются с Шубским, на которого в свое время свалился шквал обвинений во многих несчастьях, случившихся с Глаголевой. Однако только одна из наследниц подарила знаменитой маме внучку.

Анна Нахапетова, старшая дочь Веры Глаголевой, родила дочь в 2006 году от давнего друга Егора Симачева. Родители Полины прожили в браке 10 лет и развелись, сумев сохранить дружеские отношения. Симачев до сих пор активно участвует в жизни дочки, которой 24 ноября исполнилось 15 лет.

В своем инстаграм-аккаунте Нахапетова нередко публикует совместные снимки с подросшей наследницей. Фотографии девушки с матерью собирают большое количество комментариев с комплиментами от поклонников. А вчера, в день рождения дочери, Анна опубликовала праздничное видео. На кадрах запечатлели момент, где именинница получает поздравления, цветы и шарики от своих друзей.

Кроме того, в следующем посте Нахапетова поделилась фотографией подросшей дочери и трогательно поздравила ее с днем рождения, пожелав наследнице бесконечного счастья. Поклонники отметили схожесть именинницы не только с матерью, но и с прославленной бабушкой.

"А глазками так похожа на бабушку", "Какие красивые женщины в Вашей семье! Начиная с Веры конечно!", "Очень похожа на тебя и на Веру!" – написали пользователи в комментариях.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
26 ноября 2021, 04:04 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Глаголевой: как живут дочери актрисы

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