Могила Глаголевой утонула в день памяти

Монументальный памятник с беседкой на месте захоронения знаменитости буквально утонул в цветах от близких и поклонников творчества. Накануне дочери Веры Глаголевой напомнили о четвертой годовщине смерти артистки.

Анна и Мария Нахапетовы опубликовали совместный снимок с матерью. На кадре все они выглядят крайне счастливыми и весело проводят время. Анна отметила, что судить о том, давно или недавно произошла трагедия, она не будет. Неизменным в ее памяти осталось лишь то, что жизнь кардинально изменилась после ухода Веры Витальевны.

Третья наследница знаменитости, Анастасия Шубская, в "историях" своего личного блога обнародовала снимок могилы мамы в день памяти. Многие обратили внимание, что вся беседка заставлена розами, пионами, гвоздиками, подсолнухами и другими цветами. Имя и фотографию артистки непросто разглядеть, так как все пространство вокруг полностью заполнено букетами. Близкие, друзья и поклонники почтили память Веры Глаголевой.

Напомним, сейчас Анастасия Шубская замужем за прославленным хоккеистом Александром Овечкиным и живет в США. Именно поэтому посетить могилу в памятный день она не смогла. Известно, что Вера Витальевна хорошо общалась с мужем наследницы и мечтала об их свадьбе.

Вера Глаголева была актрисой театра и кино, режиссером и сценаристом. Она была успешна во всех амплуа, но в какой-то момент пришла к тому, что мечтает создавать кино, а не играть в нем. О страшной болезни знаменитость не говорила никому из друзей и коллег. Она до последнего оставалась невероятно сильной личностью.

