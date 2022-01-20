"До слез!": Юная внучка умершей Глаголевой стала киноактрисой

Когда Вера Глаголева отправилась на тот свет, ее внучка Полина Симачева была совсем крошкой. Знаменитая актриса не успела передать ей секреты профессионального мастерства из-за онкологии. Однако мать позаботилась о девочке, помогла ей реализовать свои таланты и продолжить актерскую династию.
Еще ребенком Полина начала сниматься в новогоднем фильме "Тайна" с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым. Работа над картиной завершилась четыре года назад, но только сейчас ее стали показывать на экранах. 20 января 2022 года состоялся первый прокат в кинотеатре.
Внучка Веры Глаголевой сыграла в кино Катю из детского дома, которая мечтает найти родителей и решается на сомнительную авантюру. Эта роль в фильме "Тайна" одна из главных. 15-летнюю девочку уже вовсю поздравляют с дебютом. Зрители отмечают, что в юной киноактрисе прослеживаются черты ее покойной бабушки.
"Фильм отличный! Новогодний, легкий, но в то же время берущий за душу и проникающий в самое сердце, до слез!" — написала в "Инстаграм" мачеха дебютантки.
Напомним, легендарная Вера Глаголева скончалась от рака желудка на 62 году жизни. Это случилось в немецкой клинике. Актриса не афишировала болезнь, поэтому ее смерть стала настоящим шоком для поклонников. Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.