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Шоу-бизнес
"До слез!": Юная внучка умершей Глаголевой стала киноактрисой

"До слез!": Юная внучка умершей Глаголевой стала киноактрисой

15-летняя внучка Веры Глаголевой празднует дебют. На экране она напоминает усопшую звезду.
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Когда Вера Глаголева отправилась на тот свет, ее внучка Полина Симачева была совсем крошкой. Знаменитая актриса не успела передать ей секреты профессионального мастерства из-за онкологии. Однако мать позаботилась о девочке, помогла ей реализовать свои таланты и продолжить актерскую династию.

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 Вера Витальевна Глаголева

Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

Еще ребенком Полина начала сниматься в новогоднем фильме "Тайна" с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым. Работа над картиной завершилась четыре года назад, но только сейчас ее стали показывать на экранах. 20 января 2022 года состоялся первый прокат в кинотеатре.

Внучка Веры Глаголевой сыграла в кино Катю из детского дома, которая мечтает найти родителей и решается на сомнительную авантюру. Эта роль в фильме "Тайна" одна из главных. 15-летнюю девочку уже вовсю поздравляют с дебютом. Зрители отмечают, что в юной киноактрисе прослеживаются черты ее покойной бабушки.

"Фильм отличный! Новогодний, легкий, но в то же время берущий за душу и проникающий в самое сердце, до слез!" — написала в "Инстаграм" мачеха дебютантки.

Напомним, легендарная Вера Глаголева скончалась от рака желудка на 62 году жизни. Это случилось в немецкой клинике. Актриса не афишировала болезнь, поэтому ее смерть стала настоящим шоком для поклонников. Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2022, 20:18 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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