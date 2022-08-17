Слезы и шок: В Сети всплыло видео с покойной Глаголевой

Российская актриса Вера Глаголева умерла в 2017 году в Германии от рака желудка. С тех пор фанаты и родственники покойной ежегодно вспоминают о ней. На днях дочери звезды опубликовали редкое архивное интервью Глаголевой, на кадрах которого она рассуждает о жизни и строит планы. На видео молодая Вера Глаголева стреляет из лука и отвечает на вопросы журналиста. Слова актрисы кажутся пророческими. Увидев редкое видео с кумиром, фанаты льют слезы в комментариях.
"Пять лет без тебя", – написала дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская в публикации.
Звезда фильма "Бедная Саша" предстала на кадрах в белом свитере, с аккуратно уложенными волосами. Она занималась любимым хобби – стрельбой из лука с юности и даже выступала за московскую юношескую спортивную школу.
По словам дочери, Вера Глаголева в этом интервью настоящая и искренняя, пишет Пятый канал.
Напомним, Анастасия — дочь Веры Глаголевой от второго брака с бизнесменом Кириллом Шубским. Вторая дочь Анна родилась у актрисы в первом браке с актером и режиссером Родионом Нахапетовым. Также от него у актрисы есть дочь Мария. Несмотря на то, что наследницы звезды рождены от разных отцов, все они тепло дружат и поддерживают семейные отношения.