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Четверг
13 апреля
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Шоу-бизнес
Стало известно последнее желание Глаголевой перед смертью: Не понимал, что происходит

Стало известно последнее желание Глаголевой перед смертью: Не понимал, что происходит

Актриса умерла в 2017 году. Практически до последнего Вера Глаголева скрывала свою страшную болезнь.
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Артистка ушла, когда ей был всего 61 год. Самым удивительным для многих было то, что всего за несколько дней до своей смерти актриса отдала замуж дочь Анастасию Шубскую. Девушка сочеталась браком с Александром Овечкиным.

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 Вера Витальевна Глаголева

Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

Никто не подозревал, что Вера Глаголева тяжело больна. Смерть звезды стала для всех шоком, в том числе для семьи и друзей.

Александр Балуев вспомнил о разговоре с коллегой всего за неделю до ее смерти. Она была бодра и весела, приглашала приятеля приехать в гости. "Вот я буду в Гаграх, приезжай. Просто повстречаемся. Через недельку приезжай", – вспоминает артист.

Вероятно, Вера Глаголева понимала, что скоро умрет, но не переставала мечтать о встречах с друзьями, планировала, это и были ее последнее желание: собрать рядом близких. По словам Балуева, в Гагры даже собирался приехать Рэйф Файнс, с которым Вера Глаголева тоже работала и очень сдружилась.

Перед этим Балуев и Глаголева вместе снялись в фильме "Ковчег". Как отметил артист, на эту работу она согласилась совершенно неожиданно для всех. Картина стал для нее последней.

"Я даже не понимал, что с ней происходит. Никогда на площадке не видел, чтобы ей было плохо или она уходила", – поделился Александр Балуев.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2023, 04:39 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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