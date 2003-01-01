S8 Capital

S8 Capital – инновационный холдинг, основателем и акционером которого является Армен Меружанович Саркисян. Деятельность холдинга способствует развитию цифровой экономики России.

Группа компаний работает в области финансов, ритейле, телекоммуникациях, e-commerce и интернет-медиа.

Цифровые решения для бизнеса

Созданный российским бизнесменом Саркисяном S8 Сapital, объединяющий активы в разных направлениях бизнеса, следует инновационному подходу к созданию цифровых платформ-экосистем. У холдинга есть собственные центры технологических разработок и компетенций, а также своя инновационная лаборатория с разработкой и поддержкой проектов на базе современных технологий.

Специалисты холдинга, количество которых уже достигает двух тысяч, в ходе своей работы используют блокчейн, Artificial Intelligence, Machine Learning и Deep Learning. Ведется работа с Big Data.

Разработанные в холдинге S8 Capital продукты отличаются высокой технологичностью и эффективностью. Накоплен большой опыт создания собственных платформ, обеспечивающих безопасное хранение и обработку больших массивов данных и проведение транзакций – до 800 финансово значимых транзакций в секунду.

Основные активы S8 Capital

Цифровая экосистема холдинга S8 Capital включает в себя компании, работающих в разных сферах. Все они основаны или приобретены Арменом Саркисяном.

Разработкой собственных IT-решений занимается "Технологическая компания "Центр", ее можно назвать мозгом холдинга.

"Столото" – один из наиболее известных брендов экосистемы S8 Capital, являющийся крупнейшим распространителем гослотерей в России. Армену Саркисяну Столото принадлежит с момента основания. Бизнесмен привнес инновационные технологии в лотерейную индустрию, причем решения не были заимствованы у международных лидеров, а разработаны внутри компании. Благодаря Саркисяну лотереи стали соответствовать современным реалиям и вошли в цифровую сферу. Собственная, постоянно обновляющаяся платформа позволяет обеспечивать максимально прозрачные и технологичные процессы по онлайн-продажам билетов и выплатам выигрышей.

Price.ru – агрегатор для сравнения цен, а также для получения эксклюзивных скидок, промокодов и предложений по кэшбэку. Сейчас там представлено около двадцати трех миллионов товаров.

Уникальный для российского рынка телекоммуникационный проект Next Mobile предлагает абонентам самую качественную мобильную связь благодаря агрегации покрытия всех крупных федеральных сотовых сетей, что позволяет автоматически подключаться к наиболее устойчивому сигналу. Этот принцип обеспечивает качественное соединение в любой точке России.

Sport 24 – интернет-издание спортивной направленности с уникальным контентом и постоянно растущей аудиторией, которая исчисляется миллионами. В прошлом году был дважды побит рекорд посещаемости, несмотря на то, что из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования большую часть года не проводились вовсе или проводились с ограничениями.

Летом 2022 года группа компаний S8 Capital завершила сделку по приобретению российских активов у одного из крупнейших мировых производителей лифтов и подъемного оборудования – Otis Elevator Company. Покупка бывших подразделений американской компании отечественным холдингом позволила не только спасти конкретные предприятия и их коллектив, но и сохранить стабильность в отрасли.



Группа Армена Саркисяна стала владельцем завода по производству грузоподъемного оборудования, базирующегося в Санкт-Петербурге, предприятия в подмосковной Щербинке и сети технического обслуживания лифтов.

Через шесть месяцев компания получила новое название – "Метеор Лифт". Под этим брендом будет выпускаться широкая линейка продукции – лифты различной скорости и грузоподъемности, траволаторы и эскалаторы. В планах компании – разработка новых технологий и цифровизация производства и сервиса. Для этого создан одноименный научно-производственный центр – НПП "МЕТЕОР".

Социальная и корпоративная ответственность

Холдинг S8 и его основатель Армен Саркисян помогают благотворительным фондам и спортивным федерациям. Один из недавних проектов – "Доброшрифт", нацеленный на поддержку детей с ДЦП. В 2020 году сотрудники холдинга присоединились к акции Русского Климатического Фонда "Посади лес", в рамках которой было высажено 32 000 деревьев в пострадавших регионах. Кроме того, в период пандемии холдинг поддержал ряд больниц высокотехнологичным медицинским оборудованием.