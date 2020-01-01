Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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S8 Capital

S8 Capital

S8 Capital – инновационный холдинг, основателем и акционером которого является Армен Меружанович Саркисян. Деятельность холдинга способствует развитию цифровой экономики России.

Группа компаний работает в области финансов, ритейле, телекоммуникациях, e-commerce и интернет-медиа.

Цифровые решения для бизнеса

Созданный российским бизнесменом Саркисяном S8 Сapital, объединяющий активы в разных направлениях бизнеса, следует инновационному подходу к созданию цифровых платформ-экосистем. У холдинга есть собственные центры технологических разработок и компетенций, а также своя инновационная лаборатория с разработкой и поддержкой проектов на базе современных технологий.

Специалисты холдинга, количество которых уже достигает двух тысяч, в ходе своей работы используют блокчейн, Artificial Intelligence, Machine Learning и Deep Learning. Ведется работа с Big Data.

Разработанные в холдинге S8 Capital продукты отличаются высокой технологичностью и эффективностью. Накоплен большой опыт создания собственных платформ, обеспечивающих безопасное хранение и обработку больших массивов данных и проведение транзакций – до 800 финансово значимых транзакций в секунду.

Основные активы S8 Capital

Цифровая экосистема холдинга S8 Capital включает в себя компании, работающих в разных сферах. Все они основаны или приобретены Арменом Саркисяном.

  • Разработкой собственных IT-решений занимается "Технологическая компания "Центр", ее можно назвать мозгом холдинга.
  • "Столото" – один из наиболее известных брендов экосистемы S8 Capital, являющийся крупнейшим распространителем гослотерей в России. Армену Саркисяну Столото принадлежит с момента основания. Бизнесмен привнес инновационные технологии в лотерейную индустрию, причем решения не были заимствованы у международных лидеров, а разработаны внутри компании. Благодаря Саркисяну лотереи стали соответствовать современным реалиям и вошли в цифровую сферу. Собственная, постоянно обновляющаяся платформа позволяет обеспечивать максимально прозрачные и технологичные процессы по онлайн-продажам билетов и выплатам выигрышей.
  • Сервис Страховка.ру (Strahovka.ru) предназначен для выбора наилучших предложений от ведущих страховых компаний. Можно сравнить продукты в самых разных направлениях – от страхования жизни и жилья до современной телемедицины, а также страховки от коронавируса.
  • Price.ru – агрегатор для сравнения цен, а также для получения эксклюзивных скидок, промокодов и предложений по кэшбэку. Сейчас там представлено около двадцати трех миллионов товаров.
  • Уникальный для российского рынка телекоммуникационный проект Next Mobile предлагает абонентам самую качественную мобильную связь благодаря агрегации покрытия всех крупных федеральных сотовых сетей, что позволяет автоматически подключаться к наиболее устойчивому сигналу. Этот принцип обеспечивает качественное соединение в любой точке России.
  • Sport 24 – интернет-издание спортивной направленности с уникальным контентом и постоянно растущей аудиторией, которая исчисляется миллионами. В прошлом году был дважды побит рекорд посещаемости, несмотря на то, что из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования большую часть года не проводились вовсе или проводились с ограничениями.

Социальная и корпоративная ответственность

Холдинг S8 и его основатель Армен Саркисян помогают благотворительным фондам и спортивным федерациям. Один из недавних проектов – "Доброшрифт", нацеленный на поддержку детей с ДЦП. В 2020 году сотрудники холдинга присоединились к акции Русского Климатического Фонда "Посади лес", в рамках которой было высажено 32 000 деревьев в пострадавших регионах. Кроме того, в период пандемии холдинг поддержал ряд больниц высокотехнологичным медицинским оборудованием.

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