S8 Capital – инновационный холдинг, основателем и акционером которого является Армен Меружанович Саркисян. Деятельность холдинга способствует развитию цифровой экономики России.
Группа компаний работает в области финансов, ритейле, телекоммуникациях, e-commerce и интернет-медиа.
Созданный российским бизнесменом Саркисяном S8 Сapital, объединяющий активы в разных направлениях бизнеса, следует инновационному подходу к созданию цифровых платформ-экосистем. У холдинга есть собственные центры технологических разработок и компетенций, а также своя инновационная лаборатория с разработкой и поддержкой проектов на базе современных технологий.
Специалисты холдинга, количество которых уже достигает двух тысяч, в ходе своей работы используют блокчейн, Artificial Intelligence, Machine Learning и Deep Learning. Ведется работа с Big Data.
Разработанные в холдинге S8 Capital продукты отличаются высокой технологичностью и эффективностью. Накоплен большой опыт создания собственных платформ, обеспечивающих безопасное хранение и обработку больших массивов данных и проведение транзакций – до 800 финансово значимых транзакций в секунду.
Цифровая экосистема холдинга S8 Capital включает в себя компании, работающих в разных сферах. Все они основаны или приобретены Арменом Саркисяном.
Летом 2022 года группа компаний S8 Capital завершила сделку по приобретению российских активов у одного из крупнейших мировых производителей лифтов и подъемного оборудования – Otis Elevator Company. Покупка бывших подразделений американской компании отечественным холдингом позволила не только спасти конкретные предприятия и их коллектив, но и сохранить стабильность в отрасли.
Группа Армена Саркисяна стала владельцем завода по производству грузоподъемного оборудования, базирующегося в Санкт-Петербурге, предприятия в подмосковной Щербинке и сети технического обслуживания лифтов.
Через шесть месяцев компания получила новое название – "Метеор Лифт". Под этим брендом будет выпускаться широкая линейка продукции – лифты различной скорости и грузоподъемности, траволаторы и эскалаторы. В планах компании – разработка новых технологий и цифровизация производства и сервиса. Для этого создан одноименный научно-производственный центр – НПП "МЕТЕОР".
Холдинг S8 и его основатель Армен Саркисян помогают благотворительным фондам и спортивным федерациям. Один из недавних проектов – "Доброшрифт", нацеленный на поддержку детей с ДЦП. В 2020 году сотрудники холдинга присоединились к акции Русского Климатического Фонда "Посади лес", в рамках которой было высажено 32 000 деревьев в пострадавших регионах. Кроме того, в период пандемии холдинг поддержал ряд больниц высокотехнологичным медицинским оборудованием.