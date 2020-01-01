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Армен Меружанович Саркисян

Армен Меружанович Саркисян Бизнесмен, основатель «Столото»

Основатель инновационного холдинга S8 Capital Армен Меружанович Саркисян начинал предпринимательский путь с лотерейного бизнеса. Работа над IT-платформой для бренда "Столото" привела к формированию уникального опыта, навыков и наработок, которые позволили сформировать цифровую экосистему. В нее объединили активы из разных бизнес-направлений.

Столото

В 2014 году правительство реформировало лотерейную отрасль, и все лотереи стали государственными. Основанная Арменом Саркисяном еще до реформы компания "Столото" – сейчас крупнейший, но не единственный распространитель гослотерей, которые теперь организуются российскими федеральными министерствами (Минфином и Минспортом). В портфеле компании на сегодняшний день 17 лотерей, а сам бренд "Столото" по-прежнему принадлежит Армену Саркисяну.

Диверсификация бизнеса и поиск новых ниш привело к тому, что был основан холдинг S8 Capital, в который включили и Столото. Поскольку лотереи нуждались в обновлении с точки зрения современных технологий, то было принято решение инвестировать в собственную платформу. Сначала ставка делалась на готовые решения, но оказалось, что они не могут в полной мере решить поставленные задачи, поэтому специалисты компании создавали платформенное решение самостоятельно.

В итоге у "Столото" появилась надежная система продажи онлайн-билетов, выплаты выигрышей, а также хранения данных. Бренду удалось войти в число мировых лидеров в лотерейной индустрии по доли e-commerce.

S8 Capital

В настоящее время инновационный холдинг включает в себя активы в электронной коммерции, телекоммуникациях, цифровых медиа и других направлениях.

  • Технологическая компания "Центр" производит IT-решения, занимается цифровизацией бизнес-процессов, создает проекты с нуля и занимается их сопровождением.
  • Price.ru стал частью холдинга три года назад. Это один из старейших онлайн-агрегаторов в России, месячная аудитория которого превышает 6 миллионов человек. С его помощью пользователи могут сравнить цены на 23 миллиона товаров.
  • Сервис Strahovka.ru появился два года назад. Он предлагает пользователям широкий ассортимент страховых продуктов от известных страховых компаний (ОСАГО, квартиры, путешествия, несчастные случаи).
  • В прошлом году холдинг представил проект телеком-оператора Next Mobile. Его уникальность заключается в обеспечении наилучшего сигнала за счет использования инфраструктуры федеральных операторов. В России почти нет мест, где не ловит хотя бы один из них.
  • Холдингу также принадлежит сетевое медиа Sport24, которое за два года работы успело нарастить миллионную аудиторию. В прошлом году оно побило рекорды посещаемости: в августе портал посетили 8 миллионов уникальных пользователей, в октябре – уже почти 14 миллионов.

Кроме того

В прошлом году Саркисян Армен Меружанович участвовал во встрече представителей IT-индустрии с главой правительства РФ в Иннополисе. Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки сферы (налоговые послабления, помощь с кадрами), которые Саркисян назвал беспрецедентными.

Среди интересов лотерейного и цифрового короля Армена Саркисяна не только бизнес, но и благотворительность. Он поддерживает проекты, помогающие детям (фонд "Подари жизнь", проект "Доброшрифт", "Игры победителей"), спортивные федерации и экологические инициативы.

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