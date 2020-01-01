Основатель инновационного холдинга S8 Capital Армен Меружанович Саркисян начинал предпринимательский путь с лотерейного бизнеса. Работа над IT-платформой для бренда "Столото" привела к формированию уникального опыта, навыков и наработок, которые позволили сформировать цифровую экосистему. В нее объединили активы из разных бизнес-направлений.



Столото

В 2014 году правительство реформировало лотерейную отрасль, и все лотереи стали государственными. Основанная Арменом Саркисяном еще до реформы компания "Столото" – сейчас крупнейший, но не единственный распространитель гослотерей, которые теперь организуются российскими федеральными министерствами (Минфином и Минспортом). В портфеле компании на сегодняшний день 17 лотерей, а сам бренд "Столото" по-прежнему принадлежит Армену Саркисяну.

Диверсификация бизнеса и поиск новых ниш привело к тому, что был основан холдинг S8 Capital, в который включили и Столото. Поскольку лотереи нуждались в обновлении с точки зрения современных технологий, то было принято решение инвестировать в собственную платформу. Сначала ставка делалась на готовые решения, но оказалось, что они не могут в полной мере решить поставленные задачи, поэтому специалисты компании создавали платформенное решение самостоятельно.

В итоге у "Столото" появилась надежная система продажи онлайн-билетов, выплаты выигрышей, а также хранения данных. Бренду удалось войти в число мировых лидеров в лотерейной индустрии по доли e-commerce.

S8 Capital

В настоящее время инновационный холдинг включает в себя активы в электронной коммерции, телекоммуникациях, цифровых медиа и других направлениях.

Технологическая компания "Центр" производит IT-решения, занимается цифровизацией бизнес-процессов, создает проекты с нуля и занимается их сопровождением.

Price.ru стал частью холдинга три года назад. Это один из старейших онлайн-агрегаторов в России, месячная аудитория которого превышает 6 миллионов человек. С его помощью пользователи могут сравнить цены на 23 миллиона товаров.

Сервис Strahovka.ru появился два года назад. Он предлагает пользователям широкий ассортимент страховых продуктов от известных страховых компаний (ОСАГО, квартиры, путешествия, несчастные случаи).

В прошлом году холдинг представил проект телеком-оператора Next Mobile. Его уникальность заключается в обеспечении наилучшего сигнала за счет использования инфраструктуры федеральных операторов. В России почти нет мест, где не ловит хотя бы один из них.

Холдингу также принадлежит сетевое медиа Sport24, которое за два года работы успело нарастить миллионную аудиторию. В прошлом году оно побило рекорды посещаемости: в августе портал посетили 8 миллионов уникальных пользователей, в октябре – уже почти 14 миллионов.

Кроме того

В прошлом году Саркисян Армен Меружанович участвовал во встрече представителей IT-индустрии с главой правительства РФ в Иннополисе. Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки сферы (налоговые послабления, помощь с кадрами), которые Саркисян назвал беспрецедентными.

Среди интересов лотерейного и цифрового короля Армена Саркисяна не только бизнес, но и благотворительность. Он поддерживает проекты, помогающие детям (фонд "Подари жизнь", проект "Доброшрифт", "Игры победителей"), спортивные федерации и экологические инициативы.