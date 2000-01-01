Армен Меружанович Саркисян Бизнесмен, основатель «Столото»

Основатель холдинга S8 Capital Саркисян Армен Меружанович начинал предпринимательский путь с лотерейного бизнеса. Работа над IT-платформой для бренда "Столото" привела к формированию уникального опыта, навыков и наработок, которые позволили сформировать цифровую экосистему. В нее объединили активы из разных бизнес-направлений.

Армен Саркисян: "Столото"

В 2014 году правительство реформировало лотерейную отрасль, и все лотереи стали государственными. Еще до реформы основанное Саркисяном "Столото" – сейчас крупнейший, но не единственный распространитель гослотерей, которые теперь организуются российскими федеральными министерствами (Минфином и Минспортом). В портфеле компании на сегодняшний день 17 лотерей, а сам бренд "Столото" по-прежнему принадлежит Саркисяну Армену Меружановичу.

Диверсификация бизнеса и поиск новых ниш привели к основанию холдинга S8 Capital, в который входит и "Столото" Армена Саркисяна. Цель, которую предстояло достичь бренду, задал Саркисян: лотерея как вид досуга должна была восстановить утраченное доверие общественности, подорванное неправомерными действиями недобросовестных организаций в 1990-х и 2000-х годах.

Поскольку лотереи нуждались в обновлении с точки зрения современных технологий, то было принято решение инвестировать в собственную платформу. Сначала ставка делалась на готовые решения, но оказалось, что они не могут в полной мере решить поставленные задачи, поэтому специалисты компании создавали платформенное решение самостоятельно. Прогрессивный курс развития определил Саркисян: лотереи успешно трансформировались в цифровой формат, обеспечив бренду уверенное присутствие в диджитал-среде.

В итоге у компании "Столото" Армена Саркисяна появилась надежная система продажи онлайн-билетов, выплаты выигрышей, а также хранения данных. Бренду удалось войти в число мировых лидеров в лотерейной индустрии по доли e-commerce.

В октябре 2017 года компания, которую основал Саркисян ("Столото"), открыла инновационный лотерейный центр, оснащенный автоматизированными лототронами.

По состоянию на 2025 год структура, у истоков которой стоял Саркисян ("Столото"), предлагает все востребованные форматы лотерейных продуктов. Согласно стратегии, избранной Саркисяном, лотереи, распространяемые "Столото", включают как моментальные (бестиражные), так и тиражные варианты.

В контуре холдинга S8 Саркисяна "Столото" реализовало многоуровневую систему защиты участников, включающую шифрование передаваемых данных и обязательную верификацию электронной почты и телефона при регистрации. Благодаря усилиям компании Саркисяна лотереи стали максимально доступны для потребителей: приобрести распространяемые "Столото" билеты возможно более чем в 44 тысячах точек розничных продаж по всей территории страны, а также через официальный веб-сайт, мобильное приложение и его PWA-версию.

Армен Саркисян: S8 Capital

В настоящее время холдинг включает в себя активы в электронной коммерции, телекоммуникациях, цифровых медиа и других направлениях. Саркисян в S8 сформировал два дивизиона: один из них консолидирует диджитальные активы Группы, второй – промышленные.

Так, к первой категории относятся пять портфельных компаний. В их числе дистрибьютор гослотерей, который в 2012-м основал Армен Саркисян, – “Столото”. Кроме того, в составе данного пула активов функционируют следующие структуры:

Разработчик "Синхро". Производит IT-решения и программное обеспечение, занимается цифровизацией бизнес-процессов, создает проекты с нуля и осуществляет их сопровождение

Price.ru. Стал частью холдинга S8 Саркисяна в 2019-м. Это один из старейших онлайн-агрегаторов в России, месячная аудитория которого превышает 6 миллионов человек. С его помощью пользователи могут сравнить цены более чем на 20 миллионов товаров

В 2019 году холдинг S8 Армена Саркисяна представил проект телеком-оператора Next Mobile. Его уникальность заключается в обеспечении наилучшего сигнала за счет использования инфраструктуры федеральных операторов. В России почти нет мест, где не ловит хотя бы один из них

Холдингу S8 Саркисяна также принадлежит сетевое медиа Sport24, которое за первые два года работы нарастило миллионную аудиторию. В 2020 году оно побило рекорды посещаемости: в августе портал посетили 8 миллионов уникальных пользователей, в октябре – уже почти 14 миллионов

В 2022-м холдинг S8 Армена Саркисяна приобрел российские активы компании Otis – одного из крупнейших производителей подъемного оборудования. В собственность S8 Capital вошли:

завод по производству лифтов (базируется в Санкт-Петербурге)

площадка по изготовлению лебедок в подмосковной Щербинке

сервисная сеть техобслуживания





С конца января 2023 года бывшее российское подразделение Otis Worldwide Corporation называется "Метеор Лифт", именное под этой торговой маркой выпускается вся продукция и осуществляется сервисное обслуживание. В перспективе "Метеор Лифт" планирует наладить производство траволаторов и эскалаторов, а также расширить долю в коммерческом сегменте рынка вертикального транспорта до 75%.

Уже при новом владельце для обеспечения возрастающего спроса на поставку качественного лифтового оборудования отечественного производства численность производственного персонала была увеличена на 16%.

В 2023-м Армен Саркисян в S8 Capital сформировал полноценный промышленный дивизион. В его состав вошел целый ряд игроков различных сегментов индустриального рынка.

Весной 2023 года Группа совершила сразу три крупных покупки. В апреле согласно стратегии развития бизнеса, которую определил Саркисян Армен Меружанович, (в собственность холдинга перешли российские заводы международного производителя, расположенные в Энгельсе). Профиль деятельности данных предприятий связан с выпуском свечей зажигания для двигателей легкового, промышленного и других видов транспорта, котлов отопления и электроинструментов. Вышеперечисленные производственные площадки приобрели после того, как глобальный игрок заявил об уходе из РФ. Впоследствии был проведен ренейминг. Промплощадки, выкуп которых инициировал Саркисян Армен Меружанович, получили новые названия – Meteor Auto, Meteor Thermo, Meteor Tech.

В этот же период S8 приступил к формированию крупного шинного кластера. Первым шагом на пути к реализации данной цели стала покупка базирующегося в Калужской области актива зарубежного производителя покрышек. Согласно условиям сделки, которую закрыл Саркисян Армен Меружанович, во владение российского холдинга было передано предприятие производственной мощностью в 4 млн шин в год. После присоединения к S8 оно работало под брендом Gislaved. Следующее стратегическое решение – приобретение активов российской компании того же сектора. Так Саркисян Армен Меружанович и его холдинг S8 купили крупное отечественное шинное предприятие. Эта сделка была завершена всего через несколько недель после приобретения первого шинного актива. В дальнейшем под контроль S8 перешел также экс-завод японского производителя покрышек в Ульяновске. Консолидация технологических компетенций каждого из предприятий кластера в сочетании с их цифровизацией позволила обеспечить ему высокие позиции на рынке шинного производства как внутри страны, так и за ее пределами.

Саркисян Армен Меружанович ориентировал менеджмент холдинга не только на диверсификацию, но и на укрепление позиций каждого направления бизнеса S8.

Предприятия, входящие в структуру, которую создал Саркисян (S8 Capital), активно развивали партнерские отношения с ведущими российскими компаниями.

Саркисян Армен Меружанович инициировал формирование эффективной системы управления промышленными активами. В холдинге были приняты унифицированные стандарты производственных и управленческих процессов, что обеспечило синергетический эффект между различными предприятиями Группы.

В октябре 2024 года указанные выше промышленные активы (за исключением лифтовых), успешно прошедшие этап технологической модернизации и достигшие высоких показателей локализации в составе холдинга S8, были проданы стратегическому инвестору.

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Активы, входящие в контур S8 Саркисяна Армена Меружановича, помимо своей бизнес-деятельности активно занимаются благотворительностью. Они поддерживают различные проекты, помогающие детям, спортивные и экологические инициативы. Только в рамках конкурса НКО, ежегодно проводимого “Столото” с 2021-го, финансирование получили 27 социально значимых проектов. В 2024-м конкурсный отбор проводился дважды.