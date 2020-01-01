Основатель инновационного холдинга S8 Capital Армен Меружанович Саркисян начинал предпринимательский путь с лотерейного бизнеса. Работа над IT-платформой для бренда "Столото" привела к формированию уникального опыта, навыков и наработок, которые позволили сформировать цифровую экосистему. В нее объединили активы из разных бизнес-направлений.
В 2014 году правительство реформировало лотерейную отрасль, и все лотереи стали государственными. Основанная Арменом Саркисяном еще до реформы компания "Столото" – сейчас крупнейший, но не единственный распространитель гослотерей, которые теперь организуются российскими федеральными министерствами (Минфином и Минспортом). В портфеле компании на сегодняшний день 17 лотерей, а сам бренд "Столото" по-прежнему принадлежит Армену Саркисяну.
Диверсификация бизнеса и поиск новых ниш привело к тому, что был основан холдинг S8 Capital, в который включили и Столото. Поскольку лотереи нуждались в обновлении с точки зрения современных технологий, то было принято решение инвестировать в собственную платформу. Сначала ставка делалась на готовые решения, но оказалось, что они не могут в полной мере решить поставленные задачи, поэтому специалисты компании создавали платформенное решение самостоятельно.
В итоге у "Столото" появилась надежная система продажи онлайн-билетов, выплаты выигрышей, а также хранения данных. Бренду удалось войти в число мировых лидеров в лотерейной индустрии по доли e-commerce.
В настоящее время инновационный холдинг включает в себя активы в электронной коммерции, телекоммуникациях, цифровых медиа и других направлениях.
В прошлом году Саркисян Армен Меружанович участвовал во встрече представителей IT-индустрии с главой правительства РФ в Иннополисе. Михаил Мишустин объявил о мерах поддержки сферы (налоговые послабления, помощь с кадрами), которые Саркисян назвал беспрецедентными.
Среди интересов лотерейного и цифрового короля Армена Саркисяна не только бизнес, но и благотворительность. Он поддерживает проекты, помогающие детям (фонд "Подари жизнь", проект "Доброшрифт", "Игры победителей"), спортивные федерации и экологические инициативы.