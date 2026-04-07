"Стал посмешищем": Роза Сябитова жестко высказалась о позоре Дмитрия Диброва

"Стыдно, когда известные люди обнуляются и превращаются в объект для насмешек".

История развода Дмитрия Диброва и его молодой супруги Полины продолжает обрастать новыми подробностями. Пока телеведущий ходит по разным шоу и откровенничает о личной драме, коллеги по цеху не скрывают своего раздражения. Главная телесваха страны Роза Сябитова, которая обычно охотно раздает советы, в этот раз была на редкость категорична. Она считает, что ситуация зашла слишком далеко.

Сябитова прямо заявила, что происходящее в семье Дибровых напоминает ей плохое цирковое представление. Она наотрез отказалась анализировать поведение пары, считая, что все и так лежит на поверхности. По ее словам, стыдно, когда известные люди обнуляются и превращаются в объект для насмешек. Роза Раифовна подчеркнула, что в солидном возрасте пора бы уже цепляться за традиции и собственное достоинство, а не выставлять себя на всеобщее обозрение в сомнительном свете.

Для Сябитовой очевидно, что Дибров сам виноват в потере былого авторитета. В беседе с сайтом Teleprogramma.org она посетовала на то, что современные звезды сами стирают свою историю, превращая личную трагедию в дешевый балаган ради рейтингов. Ей горько видеть, как люди, внесшие серьезный вклад в культуру в определенный период времени, теряют лицо перед миллионами зрителей.

"Печально. Очень печально", — заключила Сябитова.

Напомним, громкий скандал разразился после того, как 39-летняя Полина Диброва ушла к общему знакомому семьи — миллиардеру Роману Товстику. Брак, в котором родились трое сыновей, официально перестал существовать в сентябре. Несмотря на предательство, 64-летний Дмитрий Дибров в эфире ток-шоу "Секрет на миллион" признался Лере Кудрявцевой, что до сих пор испытывает чувства к бывшей жене. Он даже заявил, что готов принять ее назад в любой момент, если она захочет воссоединить семью. Именно эта готовность прощать измену и публичные откровения, видимо, и вызвали такую резкую реакцию у Розы Сябитовой.