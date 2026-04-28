"Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко: средний сын фигуриста публично унизил брата и вскрыл позорную правду

Семейная идиллия прославленного фигуриста Евгения Плющенко с треском рухнула под тяжестью взаимных обид, грязного белья и шокирующих разоблачений.

Громкий скандал, разразившийся в доме олимпийского чемпиона, заставил содрогнуться весь светский бомонд. На этот раз "черная кошка" пробежала между сыновьями фигуриста от разных браков. Старший наследник атлета, Егор Ермак, неожиданно прервал молчание и взорвал медиапространство сенсационным интервью. Юноша во всеуслышание заявил, что между ним и звездным отцом стоит непреодолимая стена после некоего "неприятного инцидента" на райских Мальдивах. Подробности Егор раскрывать поостерегся, но сделал это максимально эффектно: пригрозил папе таинственным компроматом и пожаловался на полное отсутствие отцовского внимания.

Однако ответный удар последовал незамедлительно, и пришел он оттуда, откуда Егор, вероятно, не ждал. В защиту чести семьи встал средний сын Евгения — Александр Плющенко, которого вся страна знает как Гном Гномыча. Юный, но уже невероятно влиятельный наследник записал в своих соцсетях видео, которое больше напоминало "приговор" старшему брату.

"Егорушка, дорогой Егорушка, почему ты не рассказал правду?" — с плохо скрываемым сарказмом обратился Александр к родственнику.

Мальчик вскрыл подноготную их недавней встречи, обвинив брата в грязной игре. Оказалось, что Егор приехал к ним не ради теплых семейных объятий, а в сопровождении скрытых микрофонов и целой свиты журналистов, надеясь поймать отца на слове. По словам Александра пока семья звала Егора в уютную гримерку, тот упорно пытался выманить Плющенко-старшего на улицу, под прицелы папарацци.

Дальше — больше. Саша решил окончательно сорвать маски и напомнил брату о щедрых дарах, которые тот принимал от Яны Рудковской. Как выяснилось, Егор вовсе не брезговал техникой последних моделей — телефонами и компьютерами, — купленными на деньги семьи. Но самым болезненным стал упрек в иждивенчестве. Гном Гномыч, который с четырех лет пашет на льду и зарабатывает миллионы, не смог сдержать презрения. Он заявил, что Егор лишь "клянчил" деньги у отца, бросая одну спортивную секцию за другой, пока сам Саша ковал семейное благосостояние.

"Я теперь не могу назвать тебя братом. Хорошо, что ты Ермак, ты не заслуживаешь быть Плющенко!" — нанес Александр финальный удар, который многие уже назвали точкой невозврата.