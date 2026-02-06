Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской поделился своими предпочтениями в отношении девушек.

Гном Гномыч отметил, что для него важнее всего умственные качества девушки. "Мне нравятся умные девушки", — заявил он. При этом наследник спортивной династии подчеркнул, что ему не важен цвет волос — будь то брюнетки или блондинки, это не имеет значения.

"Главное, чтобы характер был хороший, а внешность мне без разницы", — добавил он.

Стоит отметить, что Александр также активно занимается спортом и творчеством. Ранее Рудковская опубликовала фото ее первой встречи с Плющенко. На снимке подписчики увидеть молодую пару в непринужденной обстановке.

Также стало известно о том, что Яна выставила на продажу свою роскошную квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей. При этом риелтор Рудковской спровоцировал сравнения с печальной историей Ларисы Долиной.

Эксперт начал свое объявление с довольно вызывающего заявления. "Комментарии про Долину после решения суда нас не пугают", — написал он.