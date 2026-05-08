"Пишет жалобы": продюсер Дзюник вскрыл методы Рудковской после ссоры детей Плющенко

Семейный конфликт в доме Евгения Плющенко вышел за пределы частных разговоров: продюсер Леонид Дзюник публично выразил недовольство тем, как Яна Рудковская оберегает репутацию своего клана от критики коллег по цеху.



Громкий раскол между сыновьями прославленного фигуриста Евгения Плющенко продолжает обрастать скандальными подробностями. Известный продюсер Леонид Дзюник, который всегда славился своей прямолинейностью, внезапно оказался в эпицентре информационной блокады. В беседе с Teleprogramma.org Дзюник пожаловался на странное исчезновение своего контента, прямо связывая это с активностью Яны Рудковской.

По словам продюсера, он записал эмоциональное видеообращение к семье Плющенко, но ролик не продержался в сети и суток.

"Я написал жалобу, разместил видео еще раз, но его вновь удалили. Оказывается, Яна Рудковская пишет жалобы на всех, кто размещает подобную информацию", — делится своим возмущением Леонид.

Похоже, звездная супруга Плющенко, как опытный менеджер и любящая мать, включила режим "тотальной защиты", стараясь максимально быстро гасить любые негативные всплески в информационном поле.

Поводом для резких высказываний Дзюника стала щекотливая ситуация вокруг старшего сына фигуриста — Егора Ермака. Молодой человек в недавнем интервью откровенно рассказал о своей боли и о том, что знаменитый отец годами не проявлял к нему интереса. Но настоящий удар пришел не от отца, а от младшего брата. 11-летний Саша Плющенко, которого вся страна знает как Гном Гномыча, записал ответное видео, где публично отрекся от Егора, обвинив его в корысти.

Для Леонида Дзюника, который сам рос без отца и знает цену мужской солидарности, эта сцена стала личным потрясением.

"Меня шокировало то, что я услышал. Это же твой родной брат! Пусть у вас разные матери, пусть вы не жили вместе. Но ты должен быть мужчиной даже в своем раннем возрасте", — взывает к совести юного чемпиона продюсер.

Дзюник уверен: за такими резкими заявлениями ребенка стоит жесткая позиция взрослых, и это пугает его больше всего.

Несмотря на активную "зачистку" в популярных соцсетях, видеообращение Леонида Дзюника чудом уцелело на известном видеохостинге. И там резонанс оказался колоссальным — ролик уже набрал более полумиллиона просмотров. Продюсер отмечает, что волна обсуждений не утихает: люди со всей страны высказываются по поводу ситуации в семье Плющенко.

Напомним, что весь этот жуткий скандал спровоцировало интервью Егора Ермака, вышедшее в конце апреля. Сын Плющенко от первого брака с Марией Ермак впервые за долгие годы прервал молчание, рассказав, почему он не называет фигуриста папой и какие обиды копил в себе десятилетиями.