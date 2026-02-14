Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России:

Пока одни скупают плюшевых мишек, другие требуют навсегда забыть об этой дате, превращая обычный февральский день в арену для настоящих сражений.



Каждый год середина февраля делит общество на два непримиримых лагеря. Одни готовят романтические сюрпризы, а другие обвиняют праздник в излишней коммерции и чуждой эстетике. В социальных сетях и медиа не утихают дискуссии о том, стоит ли отмечать этот день. Мы решили разобраться, почему 14 февраля вызывает столько споров в России, и как к этой дате относятся те, чья жизнь всегда на виду.

Психологическая ловушка для одиночек

Одной из главных претензий к празднику эксперты называют так называемый "дефицит внимания". Психологи отмечают, что 14 февраля может стать серьезным испытанием для тех, кто в данный момент не состоит в отношениях. Социальное давление и идеальные картинки чужого счастья в ленте новостей часто вызывают чувство подавленности.

С другой стороны, для многих пар это редкая возможность отвлечься от бытовых проблем и бесконечной работы. В условиях затяжной зимы такой праздник работает как эмоциональная разрядка. Специалисты подчеркивают: если не возводить этот день в культ и не ждать от партнера невозможного, он приносит больше пользы, чем вреда.

Звездные миллионы: как празднует шоу-бизнес

Для российских знаменитостей этот день — еще один повод подтвердить свой статус и порадовать поклонников красивыми кадрами. Многие артисты не жалеют средств, чтобы превратить 14 февраля в настоящее шоу.

Оксана Самойлова и Джиган. Несмотря на разногласия в реальности, раньше эта семья была символом роскошных жестов. Рэпер традиционно заваливал дом букетами, которые не помещались в одну комнату, и дарил супруге дорогостоящие украшения. Для них это не просто дата, а часть личного бренда "идеальной семьи".

Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Одна из самых крепких пар телевидения предпочитает более душевный подход. Павел часто посвящает жене трогательные признания прямо со сцены, напоминая, что любовь не требует специального календаря, но праздник дает повод сказать об этом громче.

Клава Кока. Певица активно поддерживает романтическую атмосферу. Для нее 14 февраля — это время для подарков, свиданий и общения с аудиторией на тему искренних чувств.

Маркетинговый ход или добрая традиция

Критики праздника часто указывают на его коммерческую подоплеку. Действительно, выручка цветочных магазинов и ресторанов в этот день бьет все рекорды. Противники даты уверены, что любовь нужно доказывать делами, а не покупкой розовых открыток.

Тем не менее, большинство россиян относятся к празднику спокойно и позитивно. Многие находят компромисс: не впадают в фанатизм, но и не игнорируют возможность сделать приятное близкому человеку. В конечном итоге секрет популярности 14 февраля прост — людям всегда нужен повод, чтобы добавить в жизнь немного тепла и внимания, которого так не хватает в повседневной суете.