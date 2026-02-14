Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России:

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Четверг 19 февраля

14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд
Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России:

Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России:
4507

Пока одни скупают плюшевых мишек, другие требуют навсегда забыть об этой дате, превращая обычный февральский день в арену для настоящих сражений.

Каждый год середина февраля делит общество на два непримиримых лагеря. Одни готовят романтические сюрпризы, а другие обвиняют праздник в излишней коммерции и чуждой эстетике. В социальных сетях и медиа не утихают дискуссии о том, стоит ли отмечать этот день. Мы решили разобраться, почему 14 февраля вызывает столько споров в России, и как к этой дате относятся те, чья жизнь всегда на виду.

Психологическая ловушка для одиночек

Одной из главных претензий к празднику эксперты называют так называемый "дефицит внимания". Психологи отмечают, что 14 февраля может стать серьезным испытанием для тех, кто в данный момент не состоит в отношениях. Социальное давление и идеальные картинки чужого счастья в ленте новостей часто вызывают чувство подавленности.

С другой стороны, для многих пар это редкая возможность отвлечься от бытовых проблем и бесконечной работы. В условиях затяжной зимы такой праздник работает как эмоциональная разрядка. Специалисты подчеркивают: если не возводить этот день в культ и не ждать от партнера невозможного, он приносит больше пользы, чем вреда.

Звездные миллионы: как празднует шоу-бизнес

Для российских знаменитостей этот день — еще один повод подтвердить свой статус и порадовать поклонников красивыми кадрами. Многие артисты не жалеют средств, чтобы превратить 14 февраля в настоящее шоу.

  • Оксана Самойлова и Джиган. Несмотря на разногласия в реальности, раньше эта семья была символом роскошных жестов. Рэпер традиционно заваливал дом букетами, которые не помещались в одну комнату, и дарил супруге дорогостоящие украшения. Для них это не просто дата, а часть личного бренда "идеальной семьи".
  • Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Одна из самых крепких пар телевидения предпочитает более душевный подход. Павел часто посвящает жене трогательные признания прямо со сцены, напоминая, что любовь не требует специального календаря, но праздник дает повод сказать об этом громче.
  • Клава Кока. Певица активно поддерживает романтическую атмосферу. Для нее 14 февраля — это время для подарков, свиданий и общения с аудиторией на тему искренних чувств.

Маркетинговый ход или добрая традиция

Критики праздника часто указывают на его коммерческую подоплеку. Действительно, выручка цветочных магазинов и ресторанов в этот день бьет все рекорды. Противники даты уверены, что любовь нужно доказывать делами, а не покупкой розовых открыток.

Тем не менее, большинство россиян относятся к празднику спокойно и позитивно. Многие находят компромисс: не впадают в фанатизм, но и не игнорируют возможность сделать приятное близкому человеку. В конечном итоге секрет популярности 14 февраля прост — людям всегда нужен повод, чтобы добавить в жизнь немного тепла и внимания, которого так не хватает в повседневной суете.

14 февраля 2026, 06:06
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Джигурда эротично поздравил с 14 февраля

День святого Валентина, или День всех влюбленных – праздник, который 14 февраля отмечают по всему миру. Особенно любят этот день звезды шоу-бизнеса. Эпатажный Никита Джигурда всегда верен себе. Он поздравил женщин эротическим четверостишьем
Ольга Бузова без ума от своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова
У Вики Дайнеко самый грустный Валентин. По словам девушки, она никогда не любила этот праздник, и сегодня он ей ответил взаимностью. "Послал меня куда подальше от самых любимых. Буду конфетами заедать свою печаль", - поделилась певица наболевшим
Певица Татьяна Котова пожелала провести 14 февраля со своими любимыми
Певица Анна Седокова считает, что "любовь не должна быть совершенной, она должна быть настоящей"
У пышногрудой Алены Водонаевой "сладкое настроение с самого утра"
Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров
Бывшая возлбленная Тимати, модель Алена Шишкова с собакой
Елена Ваенга сначала отработала концерт, а потом ее ждал сюрприз дома
Анфиса Чехова с мужем Гурамом
Балерина Анастасия Влочкова любит кота. "Ко мне пришел мой Валентин...С Днем святого Валентина!" - написала знаменитость

Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем
Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день
Подробности громкого дела встряхнули Британию. Как сообщает BBC, в Великобритании арестован брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении

"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении
Известная телеведущая и блогер внезапно поделилась кадрами, которые заставили ее поклонников по всей стране затаить дыхание от неожиданности. Сегодня на странице 34-летней звезды сериала "Монастырь" появилось видео, которое мгновенно стало самой обсуждаемой новостью дня.

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе

"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе
Актриса откровенно рассказала о том, какой страшный выбор стоял перед героями ее нового фильма и почему некоторые поступки невозможно оправдать даже смертельной опасностью. В московском киноцентре "Октябрь" состоялась большая премьера военной драмы "Красавица", которая выходит в широкий прокат 19 февраля.

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике

Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике
Многие хозяйки удивляются, почему свежая еда внезапно покрывается плесенью или слизью, хотя дата на упаковке обещает еще несколько дней безопасного использования. Часто причиной того, что продукты гниют раньше срока, становится вовсе не их изначальное качество, а наши бытовые привычки.

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие

Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Мало кто знает, что обычный завтрак в середине февраля может стать мощным оберегом, который притянет в дом гармонию и защитит близких от раздоров. В народном календаре 19 февраля отмечается день Вукола Телятника.

Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле

Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле
Многие привыкли винить смартфоны в плохом зрении, но недавнее открытие исследователей из Университета штата Нью-Йорк может полностью перевернуть наше представление об этой проблеме. Мир охватила настоящая эпидемия близорукости.

