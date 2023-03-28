"Ужас какой!": Разъяренные иностранцы закидали помидорами безголосую Нетребко

Анна Нетребко крупно опозорилась.

На родине оперная певица была настоящей звездой, а билеты на концерты с ее участием раскупали моментально. Однако российским зрителям артистка предпочла зарубежных: вместе с мужем и ребенком она уехала за границу и дома с тех пор не появлялась. Но знала ли Анна Нетребко, покидая родину, что ее голос и пение будут критиковать искушенные иностранцы?

В своем микроблоге певица устроила этакий мини-концерт, опубликовав ролик, на котором записан ее вокал вживую прямо в стенах собственного дома. Когда аккомпаниатор заиграл на рояле, оперная дива открыла рот. Однако вместо нежного голоса раздался настоящий грубый вой. Это многим поклонникам, привыкшим к другой манере исполнения, показалось странным.

Благо, Анна Нетребко объяснила, что репетирует оперу "Набукко" в образе жестокой Вавилонской девы, а для этого поменяла голос. В комментариях большая часть русскоговорящих поклонников принялась восхищаться дивой, а вот некоторые иностранцы в переносном смысле закидали артистку помидору, оставив комментарии о том, что ее вокал – далеко не услада для ушей.

Некоторые прямым текстом написали, что певица в отношении этой роли безголосая. Да еще и рояль, пишут пользователи, оказался расстроенным. В общем, судя по комментариям, звезда крупно опозорилась.

"Это станет вашим падением. Остановитесь, пока не поздно. У тебе нет голоса. Ужас какой!", – пишет разъяренная публика, не щадя Анну Нетребко.