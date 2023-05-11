Нетребко предстала перед публикой в необычном виде

Певица показала подписчикам движения в ярком платье.

Последний год знаменитая оперная певица Анна Нетребко не живет в России. Некоторое время назад знаменитость открестилась от родины и уехала за границу вместе с мужем и ребенком. Однако о стране и бывших соотечественниках звезда по-прежнему не забывает.

Несмотря на свое решение покинуть РФ, Анна Нетребко продолжает вести себя так, будто никуда не уезжала. По крайней мере, если судить по ее социальным сетям. Певица не перестает жестко высказывать свою позицию, вступать в перепалки с несогласными подписчиками и демонстрировать аудитории свой досуг. Словом, публика даже не успевает соскучиться по уехавшей звезде.

Накануне Нетребко в очередной раз показала российской аудитории свое времяпрепровождение. Артистка оказалась в Венской государственной опере в компании нескольких подруг. Знаменитость поделилась, что пришла насладиться балетом, и предстала перед публикой в необычном виде.

На кадрах, которые появились в профиле певицы, она красуется в пышном розовом платье с синими бархатными элементами. В этом ярком наряде артистка сильно выделяется на фоне подруг, которые выбрали для выхода менее примечательные черные костюмы.

Помимо внешнего вида, Анна Нетребко удивила подписчиков нестандартным танцем. Звезда шуточно продемонстрировала несколько движений и попыталась исполнить плие прямо в коридоре театра. "Курочка кладет яичко", – прокомментировала необычный вид звезды подруга за кадром.