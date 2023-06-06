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Вторник 6 июня

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Нетребко напугала россиян снимком из больницы

Нетребко напугала россиян снимком из больницы
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Артистка показала поклонникам фото в больничном халате на фоне оборудования, напоминающего аппарат МРТ.

В России Анна Нетребко много лет была востребована и любима публикой. Однако в прошлом году все изменилось. Знаменитость променяла российских зрителей на зарубежных и покинула страну вместе с семьей. Впрочем, разрывать связь со своими верными поклонниками, которые у нее пока еще остались, звезда и не думала.

Несмотря на то, что Нетребко давно оставила родину, бывшие соотечественники знают буквально про каждый шаг оперной певицы. Знаменитость продолжает рассказывать подписчикам о своих буднях за границей. Недавно артистка показала поклонникам кадры, снятые во время ее похода в Венскую государственную оперу. А теперь звезда напугала россиян новым снимком из больницы.

Оперная певица предстала в своем личном блоге в больничном халате. Артистка сфотографировалась на фоне оборудования, напоминающего аппарат МРТ. Оказалось, поводов для беспокойства у фанатов знаменитости нет. Нетребко заверила подписчиков, что посетила кабинет врача ради стандартной проверки организма.

Впрочем, поход певицы в больницу взволновал поклонников куда меньше, чем многочисленные слухи о разладе в ее семье. Некоторые считают, что Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов, возможно, находятся на грани кризиса. Поговаривают, камнем преткновения может стать тот факт, что муж артистки пользуется все большей популярностью, в то время как она переживает не лучший период в своей карьере.

6 июня 2023, 15:00
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Нетребко мыла полы, а Брежнева работала прислугой: 5 российских певиц с "грязным" прошлым

Анна Нетребко. Фото: Sergei Aristarkhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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