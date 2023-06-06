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ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой

ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой
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СМИ растиражировали сплетни о том, что дочь актера Михаила Пореченкова оказалась в беде.

Срочные новости передали сегодня столичные журналисты. Они сообщили о том, что дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП со скутером на западе от Москвы.

Девушка, которой сейчас 18 лет, якобы двигалась на своем авто по Центральной улице в деревне Толстопальцево. Утверждалось, что сбоку от нее на скутере в тот момент ехал некий несовершеннолетний юноша.

СМИ отмечали, будто дочь Михаила Пореченкова начала обгон, но юный водитель не заметил ее маневра и резко перестроился, в результате чего, должно быть, и произошло опасное столкновение.

Появились даже кадры, на которых видно, что подросток пострадал: юноша, судя по всему, без сознания оказался на земле. Впоследствии его доставили в больницу.

Спустя буквально пару часов после автокатастрофы, на связь с журналистами телеканала "360" вышла жена Михаила Пореченкова, которая сообщила, что ее семья к аварии отношения не имеет. Таким образом, ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой.

Мария Пореченкова действительно передвигалась на автомобиле, сообщила ее мать, однако ехали они по делам вместе и ни в какие аварии, к счастью, не попадали. Что касается описанного в СМИ ДТП, подросток на скутере действительно пострадал, но дочь Михаила Пореченкова совершенно к этому не причастна.


6 июня 2023, 19:00
Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пореченков обнимал молодую актрису на глазах у дочери

В Москве состоялась звездная премьера остросюжетной, мистической фэнтези-ленты Сергея Гинзбурга "Вурдалаки", главные роли в которой сыграли Михаил Пореченков, Константин Крюков и Аглая Шиловская.
Приглашая зрителей на просмотр, Михаил Пореченков отметил, что в фильме есть "и любовь, и приключения, и борьба добра со злом".
Актера на премьере поддерживала дочь Мария.
Увидев на красной дорожке свою партнершу по фильму Аглаю Шиловскую, Михаил Пореченков очень обрадовался и крепко ее обнял.
Они много дней провели на съемочной площадке и подружились.
В фильме рассказывается история дворянина Андрея (Константин Крюков), который отправляется в отдаленный монастырь в Карпатах, чтобы передать монаху Лавру (Михаил Пореченков) послание от самой Императрицы.
Ренату Пиотровски на красной дорожке молниеносно окружили вурдалаки и упыри.
Константин Крюков и карпатский вампир.
В центре странных и опасных событий ленты оказалась прекрасная Милена (Аглая Шиловская).
Константин Крюков с женой Алиной.
Гость премьеры Александр Асташенок.
Остросюжетная, мистическая фэнтези-лента Сергея Гинзбурга "Вурдалаки" выйдет в прокат 22 февраля.
Аглая не раз признавалась в интервью, что на дух не переносит светские тусовки и старается как можно реже выходить в свет, предпочитая коротать вечера в компании родных и любимых людей. На премьере "Вурдалаков" Шиловской все пришлось появиться, ведь у нее как-никак главная роль.
Звезды "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс и Мэрилин Керро.
Гости показа сразу при входе в кинотеатр погружались в сказочно-мистическую атмосферу.
Организаторы премьеры продумали все до мелочей: приглушенный свет, тревожная музыка, таинственные незнакомки в бархатных нарядах и с окровавленными клыками...

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