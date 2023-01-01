Мужчины в "деле": 5 самых удачных операций голливудских звезд

Мало кто из знаменитостей в открытую признает знакомство с пластической хирургией. И даже не смотря на здоровый образ жизни, физическую нагрузку и уход за собой, от глаз поклонников даже малейшие изменения внешности не утаить. Да и к чему секретность, когда работа выполнена деликатно и ювелирно? Кто из известных мужчин задает тренд в эстетической медицине? "Дни.ру" спросили пластического хирурга, эксперта по ринопластике, профессора Тиграна Алексаняна.



Почему мужчины делают пластику?

В Голливуде сложно найти мужчин, которые избежали походов к косметологам и пластическим хирургам. Кто-то работает со своей внешностью очень деликатно, другие теряют чувство меры и становятся объектом осуждения. Но внешний вид важен не только для актеров, музыкантов – словом, тех людей, которые "работают лицом". Презентабельно и достойно выглядеть в современном мире – необходимость, которая важна и при установлении деловых контактов, для важных онлайн-эфиров, и просто для общения. Шансы на успешную и качественную жизнь в разы повышаются, если к природному обаянию добавляется привлекательный ухоженный вид. Мужчины обращаются к пластическим хирургам, чтобы скорректировать нос, а заодно провести септопластику, чтобы восстановить правильное дыхание. Востребована блефаропластика, которая помогает избавиться от мешков, отеков, морщин и обеспечить заметный anti-age эффект. Популярны липоскульптурирование тела, а также подтяжка лица, зоны подбородка и шеи.

У кого из голливудских знаменитостей пластика прошла на отлично?

Джордж Клуни

Стильная седина, харизма, знаменитый прищур… Джордж Клуни, не смотря на возраст, продолжает оставаться секс-символом Голливуда. Стареет он очень естественно и на вопросы о любом медицинском вмешательстве уклончиво отвечает, что в помощи профессиональных врачей не видит ничего плохого – главное, чтобы это было не слишком агрессивно. Однажды, перед выходом фильма "Одиннадцать друзей Оушена" Джордж признался, что позаботился об области вокруг глаз: "Я все время выглядел сонным и уставшим, поэтому немного подтянул веки». Коррекция век стерла признаки возрастных изменений и обеспечила прекрасный антивозрастной эффект. Свежий моложавый вид также успешно достигается инъекциями, но очень деликатными. Чувство меры и благородство у актера не отнять!

Зак Эфрон

Популярность к Заку пришла еще в детстве, после съемок в "Классном мюзикле". Потом он взрослел, менялась внешность и мнение о привлекательности. Сначала Эфрон решил подправить прикус и щербинку, затем сделал коррекцию носа. После ринопластики вздернутый кончик исчез, форма носа стала более аккуратной и изящной. Через некоторое время поклонники заметили, что более четким и структурным стал подбородок актера. Специалисты не раз комментировали изменившуюся внешность и пришли к выводу, что такая форма возможна только благодаря имплантам. Шлифовка филлерами – как завершающий штрих и можно смело говорить о голливудской неотразимости и привлекательности!

Гордон Рамзи

Знаменитый британский шеф-повар невероятно хорош в своем деле: несколько ресторанов и звезд Мишлена, успешная телевизионная и писательская карьера. Большое количество поклонников – заслуга его невероятного природного обаяния и улыбчивости. Единственный минус – активная мимика, которая достаточно рано стала доставлять Гордону эстетические проблемы. Чтобы устранить глубокие заломы на лбу, которые он, смеясь называл гармошкой, шеф решился на комплексное вмешательство. Заодно в порядок был приведен подбородок, чтобы подчеркнуть мужественные и четкие линии.

Том Круз

В свои 60 лет Том не перестает удивлять армию своих поклонников. Он по-прежнему обаятелен, спортивен, подтянут и молод. Эксперты уверяют, что Том поработал над своим носом – профессиональный хирург добился более четких линий, убрал горбинку. Исчезли морщины и мешки под глазами, что говорит о деликатной блефаропластике. Скорее всего, для поддержания свежести кожи, Круз прибегает к уколам красоты. Но, к счастью, не злоупотребляет, являясь примером максимально естественного вмешательства.

Майкл Дуглас

Солидный возраст не помеха для продолжения актерской карьеры. Майкл всегда внимательно относился к своей внешности и еще во времена романа с будущей женой Кэтрин Зетой-Джонс сделал круговую подтяжку – чтобы разница в 25 лет не так сильно бросалась в глаза. На свадьбе Майкл был свеж и молод. Дальнейшие вмешательства тоже проводились с умом и под чутким наблюдением профессиональных врачей. Дуглас попробовал SMAS-лифтинг, подтяжку шеи, подбородка и снова сделал подтяжку. Помощь хирургов актер не отрицает и говорит, что доволен результатом. Придраться и правда не к чему.