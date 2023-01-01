Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Гагариной больше нет: друг объявил трагическую новость
Толпа орала до разрыва сердца: оборвавшуюся жизнь Баскова не хотели отпускать
партнеры
Воскресенье
1 января
Лента новостей
10:21
Мужчины в "деле": 5 самых удачных операций голливудских звезд
09:16
Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
08:12
Почему супруги скандалят в новогоднюю ночь: безумные истории от врача и полицейского
06:20
Почему мужчина не дарит подарки?
04:15
Как избавиться от похмелья: рецепт Елены Малышевой
02:44
К чему снится сон в Новый год
00:53
Новый год и День Илии Муромского: приметы 1 января
23:04
Что посмотреть в новогодние праздники: пять лучших фильмов для детей и родителей
22:26
Полезный и вкусный: как приготовить майонез в домашних условиях
21:37
Осторожно, праздники: как правильно пить алкоголь без риска отравления
20:02
Фальшивая насквозь: как мнимая Пугачева за бугром в сериале снималась
19:08
Тест: знаете ли вы новогодние традиции разных стран
18:18
Трагические итоги года: Россия похоронила известных артистов
17:31
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
17:11
Обращение Путина 2023: президент поздравил россиян с Новым годом
17:05
Тест: сможете ли вы написать поздравление с Новым годом правильно
16:01
Чумаков и Ковальчук поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом
15:35
Побитую Бородину пришлось спасать из разъяренной толпы: Это жесть
14:18
Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
14:18
"Результат тревог и стрессов": прогнозист №1 в России назвал самые страшные болезни 2023 года
12:51
Лазарев отреагировал на заявление Кудрявцевой о тюремном сроке
11:00
Умерла любимая женщина: Цискаридзе подавлен из-за трагедии
10:14
Николай Басков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
08:08
Готовим любимое блюдо Эммы Стоун: рецепт вегетарианского салата
06:14
"Если это не любовь, то что?": Ласки бородатого мужика с попугаем попали на видео
04:13
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
02:05
"Мне этот мир уже понятен": облепленный снегом пес высунул морду в окно (видео)
01:26
Алена Кравец поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
00:01
День святого Модеста и канун Нового года: приметы и традиции 31 декабря
22:00
"Принц Модильяни" и "Венский гений Эгон Шиле": серия биографических романов о знаменитых художниках
21:40
Беременная Орлова угодила на больничную койку
21:20
Аренда "однушек" в Москве подешевела на 12%
21:00
"Бизнес на табуретке": оказавшаяся на грани бедности Седокова пошла работать на рынок
20:40
В 5 новостройках продано жилья на 119 млрд
20:20
Не узнать! Сбежавший из России онкобольной Юдашкин превратился в старика
20:00
"Сделали!": грудастая любовница показала малыша от женатого Джигурды
19:40
"Делай красиво за нашу Россию": Джигурда записал песню ради единения русского духа
19:20
Ужасная травма лишила Лолиту Милявскую самого дорогого
19:00
"Никогда не была беременна": воспитывающую двоих детей Меган Маркл уличили в подлом обмане
18:40
"Не хочу тратить жизнь": испытывающая чувство вины Андреева сказала последнее слово
18:20
Все под контролем: в Новый год в Подмосковье на дежурство выйдут тысячи спасателей
18:00
"В 2023-м мира не будет": прогнозист №1 в России предупредил о грядущей серьезной мясорубке
17:20
Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
17:00
"Это любовь": невеста Виторгана переспала за его спиной с другим мужиком
16:40
"Падение Киркорова": Нарвавшийся на уголовку за позорную выходку Филя-богохульник потерял все
16:20
Измены, дети от разных мужчин, свадьба за два месяца до смерти: поиски счастья Легкоступовой
16:00
Растет животик: 49-летняя Наташа Королева ждет малыша
15:40
С морщинами и без зубов: Сообщивший о раке Малахов показал лицо без грима и парика
15:20
Аналитик Кульбака о большинстве россиян: Не имеют сбережений и вряд ли будут их иметь
15:00
"Абсолютно свободный человек!": Отвернувшаяся от Преснякова Подольская поставила точку в разводе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Растет животик: 49-летняя Наташа Королева ждет малыша
"Без трусов?": схватившаяся за толстый орган Волочкова облизала мужика
С морщинами и без зубов: Сообщивший о раке Малахов показал лицо без грима и парика
Ужасная травма лишила Лолиту Милявскую самого дорогого
"Большие проблемы": Бурный роман Лепса и Барановской оказался заранее обречен
Как же теперь без Вали? Жена и дочь разбитого раком Юдашкина остались одни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Мужчины в "деле": 5 самых удачных операций голливудских звезд

Мужчины в "деле": 5 самых удачных операций голливудских звезд

Тигран Алексанян

Тигран Алексанян блогер

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук
Мало кто из знаменитостей в открытую признает знакомство с пластической хирургией. И даже не смотря на здоровый образ жизни, физическую нагрузку и уход за собой, от глаз поклонников даже малейшие изменения внешности не утаить. Да и к чему секретность, когда работа выполнена деликатно и ювелирно? Кто из известных мужчин задает тренд в эстетической медицине? "Дни.ру" спросили пластического хирурга, эксперта по ринопластике, профессора Тиграна Алексаняна.
прочитано 39 раз

Почему мужчины делают пластику?

В Голливуде сложно найти мужчин, которые избежали походов к косметологам и пластическим хирургам. Кто-то работает со своей внешностью очень деликатно, другие теряют чувство меры и становятся объектом осуждения. Но внешний вид важен не только для актеров, музыкантов – словом, тех людей, которые "работают лицом". Презентабельно и достойно выглядеть в современном мире – необходимость, которая важна и при установлении деловых контактов, для важных онлайн-эфиров, и просто для общения. Шансы на успешную и качественную жизнь в разы повышаются, если к природному обаянию добавляется привлекательный ухоженный вид. Мужчины обращаются к пластическим хирургам, чтобы скорректировать нос, а заодно провести септопластику, чтобы восстановить правильное дыхание. Востребована блефаропластика, которая помогает избавиться от мешков, отеков, морщин и обеспечить заметный anti-age эффект. Популярны липоскульптурирование тела, а также подтяжка лица, зоны подбородка и шеи.

ПО ТЕМЕ

Невероятно, но факт: самые нелепые просьбы о пластике

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Джордж Клуни

Джордж Клуни актер, режиссер, продюсер

 Том Круз

Том Круз Актер, режиссер, продюсер

У кого из голливудских знаменитостей пластика прошла на отлично?

Джордж Клуни

Стильная седина, харизма, знаменитый прищур… Джордж Клуни, не смотря на возраст, продолжает оставаться секс-символом Голливуда. Стареет он очень естественно и на вопросы о любом медицинском вмешательстве уклончиво отвечает, что в помощи профессиональных врачей не видит ничего плохого – главное, чтобы это было не слишком агрессивно. Однажды, перед выходом фильма "Одиннадцать друзей Оушена" Джордж признался, что позаботился об области вокруг глаз: "Я все время выглядел сонным и уставшим, поэтому немного подтянул веки». Коррекция век стерла признаки возрастных изменений и обеспечила прекрасный антивозрастной эффект. Свежий моложавый вид также успешно достигается инъекциями, но очень деликатными. Чувство меры и благородство у актера не отнять!

Зак Эфрон

Популярность к Заку пришла еще в детстве, после съемок в "Классном мюзикле". Потом он взрослел, менялась внешность и мнение о привлекательности. Сначала Эфрон решил подправить прикус и щербинку, затем сделал коррекцию носа. После ринопластики вздернутый кончик исчез, форма носа стала более аккуратной и изящной. Через некоторое время поклонники заметили, что более четким и структурным стал подбородок актера. Специалисты не раз комментировали изменившуюся внешность и пришли к выводу, что такая форма возможна только благодаря имплантам. Шлифовка филлерами – как завершающий штрих и можно смело говорить о голливудской неотразимости и привлекательности!

Гордон Рамзи

Знаменитый британский шеф-повар невероятно хорош в своем деле: несколько ресторанов и звезд Мишлена, успешная телевизионная и писательская карьера. Большое количество поклонников – заслуга его невероятного природного обаяния и улыбчивости. Единственный минус – активная мимика, которая достаточно рано стала доставлять Гордону эстетические проблемы. Чтобы устранить глубокие заломы на лбу, которые он, смеясь называл гармошкой, шеф решился на комплексное вмешательство. Заодно в порядок был приведен подбородок, чтобы подчеркнуть мужественные и четкие линии.

Том Круз

В свои 60 лет Том не перестает удивлять армию своих поклонников. Он по-прежнему обаятелен, спортивен, подтянут и молод. Эксперты уверяют, что Том поработал над своим носом – профессиональный хирург добился более четких линий, убрал горбинку. Исчезли морщины и мешки под глазами, что говорит о деликатной блефаропластике. Скорее всего, для поддержания свежести кожи, Круз прибегает к уколам красоты. Но, к счастью, не злоупотребляет, являясь примером максимально естественного вмешательства.

Майкл Дуглас

Солидный возраст не помеха для продолжения актерской карьеры. Майкл всегда внимательно относился к своей внешности и еще во времена романа с будущей женой Кэтрин Зетой-Джонс сделал круговую подтяжку – чтобы разница в 25 лет не так сильно бросалась в глаза. На свадьбе Майкл был свеж и молод. Дальнейшие вмешательства тоже проводились с умом и под чутким наблюдением профессиональных врачей. Дуглас попробовал SMAS-лифтинг, подтяжку шеи, подбородка и снова сделал подтяжку. Помощь хирургов актер не отрицает и говорит, что доволен результатом. Придраться и правда не к чему.

Том Круз. Фото: Lee Jae-Won/AFLO/www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2023, 10:21 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Том Круз изменился до неузнаваемости из-за пластики

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рано": Рудковская сообщила об уходе Плющенко

Никто не ожидал
Шоу-бизнес

Умерла любимая женщина: Цискаридзе подавлен из-за трагедии

Артист балета сделал заявление

Шоу-бизнес

Как же теперь без Вали? Жена и дочь разбитого раком Юдашкина остались одни

Его не хватает
Шоу-бизнес

"Большие проблемы": Бурный роман Лепса и Барановской оказался заранее обречен

Конец отношениям

Гороскоп

Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января

Здоровье

Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+