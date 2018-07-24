Черчесов вошел в число лучших тренеров мира

ФИФА
опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера года, сообщает НСН. В шорт-лист
вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Список кандидатов составлен
группой FIFA Legends, в которой состоят Дидье Дрогба, Кака, Фабио Капелло,
Фрэнк Лэмпард, Лотар Маттеус, Алессандро Неста, Роналдо и другие.
Футбольные болельщики также смогут проголосовать за трех любимых наставников на официальном сайте ФИФА, отмечает Ura.ru. Победитель будет назван 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football Awards, которое пройдет в Лондоне.
Полный список кандидатов выглядит следующим образом:
Станислав Черчесов (сборная России);
Златко Далич (сборная Хорватии);
Дидье Дешам (сборная Франции);
Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
Юрген Клопп ("Ливерпуль");
Роберто Мартинес (сборная Бельгии);
Диего Симеоне ("Атлетико");
Гарет Саутгейт (сборная Англии);
Эрнесто Вальверде ("Барселона");
Зинедин Зидан ("Реал").
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