Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов

Провокационное видео хорватского футболиста Домагоя Виды и его приятеля Огнена Вукоевича с выкриками украинских националистов осудили не только в России, но и на родине виновников скандала. Однако российские спортсмены все это время предпочитали не высказываться о поступке коллег по цеху. Теперь же нападающий национальной сборной Артем Дзюба нарушил молчание.

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