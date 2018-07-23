Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов
По словам Дзюбы, выступление хорватов "очень сильно взбесило российских футболистов еще в автобусе". "Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю", – признался он.
Футболист подчеркнул, что хорваты совершили глупую ошибку, однако вовремя осознали ее, пишет официальный сайт "Зенита". "Мы потом остыли немножко. Потом он (Домагой Вида. – Прим. ред.) принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит", – заявил Дзюба.
Впрочем, хорваты сумели поразить отечественную команду и положительными качествами, передает телеканал "360". Подопечные Станислава Черчесова отметили "упертость" соперников. "Никто в команде не ожидал, что им будет по силам выиграть матч против Англии. Все думали, что англичане их сметут", – объяснил игрок.
Напомним, что после победы в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командой России игроки сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич опубликовали неоднозначное видео. В ролике Вида кричит: "Слава Украине!", а Вукоевич посвящает победу над российскими футболистами Незалежной и киевскому "Динамо".
ФИФА расценила лозунг как провокацию и сделала предупреждение Виде. Больше пострадал Вукоевич, который входил в состав сборной Хорватии – его оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия в чемпионате.
Позже Вида извинился за скандирование лозунгов украинских нацистов. Примечательно, что спортсмен сделал это на русском языке.
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