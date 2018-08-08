Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме

Самый дорогой игрок в истории России Александр Головин передвигается с помощью костылей. Футболист получил травму правой ноги.

Карьера Головина в "Монако" началась с неприятностей. Как сообщает Monaco Informativo 22-летний российский спортсмен повредил ногу.

Репортеры поймали звезду футбола на выходе из больницы. Александр медленно ковылял на костылях, а на его правой конечности красовалась лангета. Что именно случилось со спортсменом, насколько серьезна травма и сколько времени займет восстановление представители клуба не сообщили.

Зато о происшествии с удовольствием рассказал сам спортсмен. "У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займет где-то три-четыре недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов", – сказал Головин изданию "Спорт Экспресс".

Как сообщает сайт "Комсомольская правда" Александр перешел в "Монако" всего пару недель назад. За него вице-чемпионы Франции отвалили ЦСКА 30 миллионов евро, и это рекордная сделка в истории российского футбола. Фанаты очень ждали дебюта спортсмена в новой команде, он должен был состояться 11 августа в матче французской Лиги 1 "Монако" – "Нант".

Добавим, что до этого Александра хотел купить итальянский "Ювентус", они даже сделали официальное предложение о переходе, однако ЦСКА не устроила сумма сделки. За Головина предложили 17 миллионов евро, а российский клуб планировал получить за перспективного игрока более 25 миллионов.