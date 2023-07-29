"Яркая нестандартная внешность": эксперт по перманентному макияжу дала рекомендации Дарье Мороз

Актриса Дарья Мороз внешне выделяется из ряда своих коллег по цеху. Бьюти-эксперт оценила природную красоту артистки.

Дарья Мороз одна из самых необычных актрис российского кино. Она превосходно вживается в свои экранные роли, поэтому многие зрители представляют ее волевой и жесткой. Глядя на ее живые интервью, публика удивляются, насколько она мягкая и стеснительная.

Удивительная внешность Дарьи Мороз завораживает с первого взгляда. Даже когда она пострижена очень коротко, непроизвольно на ее лице находятся милые черты, хотя в целом внешность Мороз далека от общепринятых стандартов красоты.

Эксперт по перманентному макияжу Елена Краснова рассказала, стоит ли, по ее мнению, Дарье Мороз применять какие-либо кардинальные шаги по изменению внешности. Специалист считает, что у артистки довольно нестандартная неординарная внешность. "Она не отдавала предпочтение процедурам по перманентному макияжу. Как говорится, все свое натуральное. У Дарьи светлая кожа, светло-русые брови, светлые глаза, нет ярко выраженного пигмента на губах", — отметила она.

В случае Мороз Краснова рекомендовала бы артистке сделать лишь легкое напыление бровей в соответствии с ее их натуральной форме, чтобы не лишать ее природного шарма. "Также можно было бы рекомендовать ей перманентный макияж губ — легкой техники, без контура, например, в натуральном нюдовом теплом оттенке. На веках я бы не рекомендовала ей делать макияж, поскольку у нее очень светлые глаза. Поэтому стрелки и окрашивание межресничного пространства лишь нагрузят ее глаза", — резюмировала она.