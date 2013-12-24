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Среда 19 августа

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Шерлок – 3 сезон

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О сериале

Сюжет

Рассказы Дойля о Шерлоке Холмсе, гениальном сыщике, экранизировали не один раз. Британские Сценаристы и продюсеры Марк Гэтисс и Стивен Моффат  создали свое версию прославленного персонажа и сюжета: Холмс превратился в нашего современника, который отлично владеет девайсами, но предпочитает распутывать криминальные случаи благодаря дедуктивному методу.

"Шерлок": 3 сезон

Действие сериала происходит в XXI веке. Телезрители попадают в современный Лондон, который наполнен загадками и тайнами, словно книги Дойля.

Через 2 года после смерти друга Ватсон пытается вести обычную жизнь. Он отрастил усы, перехал на новую квартиру, у него появилась девушка Мэри Морстен, на которой Ватсон хочет жениться. У миссис Хадсон без перемен. Начинает налаживаться спокойная, тихая жизнь.

В 3 сезоне история детектива преподносится в новом ракурсе. Создатели открывают секрет спасения Шерлока при падении с крыши, обыгрывают оригинально воскрешение персонажа и встречу с друзьями.

В это время в городе активизируется подпольная сеть террористов. Лондон может оказаться под ударом.

Шерлок наполнен юмором, красивыми достопримечательностями, чарующей музыкой, прекрасно проработанными образами. Оставленные секретные подсказки помогают зрителям поучаствовать в расcледовании вместе с персонажами.

Что было в прошлых сезонах

"Шерлок": 1 сезон

События происходят в Лондоне на Baker Str., 221B в наше время. Шерлок Холмс – частный детектив – снимает комнату у миссис Хадсон. При поиске жилья с ним знакомится бывший военврач Ватсон.

Сыщик на телеэкране пользуется современными гаджетами: смартфоном, ноутбуком, другими электронными устройствами, подобно персонажу из рассказов отличается гениальностью. Мастер сыска работает с другом и напарником – доктором Ватсоном.

У доктора интернет-блог, на котором он детективными историями и ходом расследования. Так, в раскрытии запутанных и сложных преступлений Скотланд-Ярд не обходится без помощи высокоинтеллектуального социопата, а также отставного медика, пережившего командировки в горячие точки (Афганистан), проходящего курс восстановления и психотерапии.

Активная детективная деятельность и отношения героев взаимосвязаны. У Шерлока появляется преданный помощник и друг – Джона Уотсон.  Не остается без внимания злейший противник – Мориарти.

"Шерлок": 2 сезон

Холмс с доктором Ватсоном расследуют сложнейшие дела. Они раскрывают заговор террористов, которые пытаются свергнуть монархию и держать городок в страхе. Но вмешательство детективов срывает замыслы шантажистов. Они не сидят без работы.

Обращение старика Генри заставляет распутывать старое дело. Много лет назад мутировавшая собака убила его отца. Это событие отразилось на психике Генри: ему снятся ночью кошмары, мучают нехорошие предчувствия, отравляя спокойную жизнь.

Чтобы успокоить старика, детективы решают взяться за дело. В ходе расследования подтверждаются сумасшедшие предположения. В округе обнаруживается лаборатория – база для проведения запрещенных экспериментов. Детективы, разоблачая тайну "Баскервиль", не подозревают о смертельной опасности. Но друзья в поисках истины не пасуют перед врагами и испытаниями.

"Шерлок": как снимали

Съемками проекта, которые завершились в 2013 году, занималась британская студия Masterpiece BBC Wales. Кинолента насчитывает 13 серий, которые длятся 90 мин.

Актеры о сериале

Бенедикт Кембербэтч:

"Холмса сложно играть: количество слов в голове и быстрота мышления заставляют живо соображать. Он опережает зрителей и окружающих людей с нормальным интеллектуальным развитием, которые зачастую не понимают его методов".

Эндрю Скотт:

"Мой Джим Мориарти – главный антагонист. Для Холмса он злодей-консультант. Я должен был сыграть не блеклого персонажа, а что-то пугающее и сумасшедшее. Произошла трансформация в суперзлодея-психа".

"Шерлок": любопытные факты

  • Книжное BBC издательство выпустило оригинальные рассказы Дойля как коллекционные издания с изображением Фримена и Камбербэтча на обложках.
  • Скрипачка Эос Чатер помогала на площадке, давала Бенедикту Камбербэтчу уроки игры на скрипке. Она сыграла все партии сама, сохранив синхронизацию с движениями актера своей игры.
  • Первый зарубежный телеканал, который транслировал 3 сезон, - Первый канал.
  • Популярность телесериала привела к росту продаж оригинальных изданий Дойля.
  • В планах компании Лего выпуск тематического конструктора с персонажами киноленты.
  • В начале 2014 года было запущено приложение для смартфонов на Андроид и iOS, где можно отгадывать загадки, стоящие перед Холмсом.
  • Фильм получил премию National Television Awards в номинации "Телевизионный детектив" в 2014 году.

"Шерлок": где смотреть

Мировая премьера 3 сезона приходится на 01.01.2013 на телеканале ВВС. Кинолента демонстрировалась по Первому каналу на новый и старый год, Рождество 2014 г, на Fox Crime, Амедиа. Посмотреть сериал можно в кинотеатрах online.

"Шерлок": когда новые серии

Стивен Моффат, сценарист, заявил о продлении Холмса на 4 и 5 сезон. Он надеется, что сроки выпуска не затянутся на 2 года как обычно. Премьерный показ 4 части – январь 2017. Для 4 сезона характерен низкий рейтинг, несмотря на положительные в основном отзывы критиков. По заявлению Фримена финал последней серии – это не точка, а многоточие в телефильме.

Сериал "Шерлок" 3 сезон позволит любителям детективов понаблюдать за борьбой добра и зла, порешать сложные криминальные задачи, отдохнуть. 

В главных ролях

Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч Sherlock Holmes
Мартин Фримен
Мартин Фримен Dr. John Watson
Руперт Грейвз
Руперт Грейвз DI Lestrade

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