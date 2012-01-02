О сериале

Сюжет сериал "Шерлок", 2 сезон

Сериал "Шерлок" 2 сезон продолжает историю, которой закончилась финальная серия 1 части. Противостояние Холмса и Мориарти, которое рисковало вылиться в кровавую драму, заканчивается весьма неожиданно. Звонок заставляет зловещего гения удалиться. С детективом-консультантом тем временем связывается его родной брат Майкрафт, который просит срочно прибыть для помощи высокопоставленным английским персонам. На горизонте появляется таинственная, опасная и прекрасная дама Ирэн Адлер, которая известна своей безупречной схемой шантажа – на ее крючке влиятельные люди королевства.

Во 2 сезоне зрители увидят и другие необычные расследования Шерлока. Вместе с Ватсоном он отправится распутывать дело о загадочной и злобной собаке. Действия происходят в непосредственной близости от военной базы, где ученые проводят секретные эксперименты. В заключительной серии герои сериала вновь столкнутся с Мориарти. Он совершает сразу три потрясших общественность преступления, однако суд присяжных объявляет его… невиновным.

Что было в первой части сериала?

В 1 сезоне 2 будущих приятеля познакомились случайно. Приехавший с войны Ватсон искал жилье, и давний знакомый порекомендовал поделить квартплату с неким Шерлоком. Непредсказуемый детектив произвел на военного доктора сильное впечатление. Поначалу было сложно, но затем врач привык и стал близким другом эксцентричного Холмса.

Съемочный процесс

10 августа руководители телеканала BBC объявили о съемках 2 сезона сериала. Один из создателей проекта Марк Гэтисс заявил, что съемочный процесс стартует 24 мая, а закончится ровно через 3 месяца. Режиссерам пришлось подстраиваться под график Мартина Фримена, сыгравшего Ватсона. Британский актер совмещал сразу два кинопроекта: "Шерлок" и "Хоббит".

Актеры о телесериале

Мартин Фримен, сыгравший Ватсона, рассказал о своих впечатлениях: "2 сезон повествует нам о женщине, которая смогла прочно "осесть" в сердце гениального детектива. Это не история о влюбленном герое. Вы просто узнаете о Холмсе и любви. Наверное, правильно, что такой дамой стала именно Ирэн Адлер с ее необыкновенными способностями".

Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Шерлока, поделился своими комментариями: "У моего героя сериала есть уязвимое место – неумение раскусить интуицию женщины, основу которой составляют бушующие эмоции. Он способен расследовать сложнейшие дела, полностью предугадать действия преступников. Но вопрос отношения между мужчинами и женщинами представляет для него огромную трудность".

Интересные факты

Для игры на скрипке Бенедикт Камбербэтч брал уроки у известной музыкантши Эос Чатер.

Сразу после выхода финальной серии руководители телепроекта выложили в Твиттер информацию о продолжении. Она появилась в записи, датированной от 16.01.2012.

Марк Гэтисс самостоятельно выбрал произведение "Собака Баскервилей" для второй части. Он признался, что данный готический хоррор один из его любимых, и он рад снять его в необычном ключе.

Где смотреть сериал "Шерлок" 2 сезон?

Телесериал невероятно популярен, его рейтинги сравнимы с "Игрой престолов". Поэтому у поклонников не возникает проблем просмотров. Картину можно найти на видеосервисах: ivi.ru, megogo.ru и другие.

Когда выйдут новые серии?

Пятый телесезон зрители ждут с огромным нетерпением. Пока создатели не говорят ничего конкретного. Очевидно, что проект не закрыт. Косвенным доказательством являются контракты главных актеров, подписанные на 5 часть съемок.

Отзывы зрителей

Сериал "Шерлок" 2 сезон получил гигантское количество положительных рецензий на сайте "Кинопоиск" – около 500, их процент составляет 89 процентов от общего числа. Пользователь Сергей Левин отметил: "Авторы проекта не стали "изобретать велосипед, создав принципиально новый мир на основе классических произведений. Понравилось, как визуализируют мысли гениального детектива, сравнивая их с работой супербыстрого компьютера. Органично вписался в актерский состав Мартин Фримен". Другой пользователь под ником Adam34 тоже похвалил вторую часть проекта: "Написал бы положительную рецензию к каждой серии, жаль, "Кинопоиск" не дает такой возможности. Вторая часть получилось столь же хорошей, как и дебют, многосерийный фильм не сбавил обороты, качество осталось прежним".