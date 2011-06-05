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Шерлок – 1 сезон

Шерлок – 1 сезон

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О сериале

Сюжет сериала "Шерлок" 1 сезон

Сериал "Шерлок" 1 сезон разворачивается в 21 веке, хотя в произведениях Артура Конан Дойла описывается более ранний период (конец 19, начало 20 веков). Доктор Джон Ватсон возвращается из Афганистана, где ему приходилось видеть все ужасы войны. Хромающий мужчина вынужден беседовать с психотерапевтом, чтобы как-то привести в себя в порядок. Случайная встреча со старым знакомым полностью меняет жизнь военного врача – приятель рекомендует в качестве сожителя некоего господина Холмса.

Доктор знакомится с человеком, с которым ему придется делить жилищное пространство для экономии денег на квартплате. Господин Шерлок Холмс с самого начала удивляет Ватсона своей харизмой и способностью при помощи мелких и незначительных деталей увидеть полную картину. Он – детектив-консультант, которого многие считают любителем. Далее в сериале нам показывают, как два приятеля и партнеры по совместительству расследуют сложные дела. Но однажды их пути пересекаются с дорогой опасного преступника по имени Джеймс Мориарти, который, в отличие от главного героя, консультирует злодеев.

Съемочный процесс

Сериал "Шерлок" задуман Стивеном Моффатом и Марком Гэтиссом. Ранее они оба уже адаптировали для ТВ произведения викторианской литературы. В своем интервью Гэтисс как-то признался, что последние экранизации плодов творения Конан Дойла ему совершенно не понравились. Они показались ему скучными и благоговейными. Поэтому он вместе с Моффатом решил осовременить героя и обстановку, хотя в 1 сезоне зрители увидели, что не подверглись изменению имена персонажей и адрес сыщика в Лондоне.

Съемки 1 сезона стартовали в английской столице и Кардиффе в конце января 2009 года. Создателям пришлось работать в сложных условиях. Например, некоторые сцены снимались исключительно ночью в баре. Для квартиры Шерлока режиссеры сериала решили выбрать дом по Норт-Гоуэр-стрит, а не Бейкер-стрит. Они резонно предположили, что невозможно будет снимать там из-за интенсивного движения и наплыва туристов.

Актеры о сериале "Шерлок" 1 сезон


Бенедикт Камбербэтч, исполнивший роль гениального сыщика, поделился комментариями:

"Шерлок – сложнейшая роль. Он всегда опережает зрителей и остальных персонажей своим безупречным мышлением. Поэтому приходится невероятно быстро соображать".

Мартин Фримен, сыгравший доктора Ватсона, рассказал журналистам о своем впечатлении после 1 сезона сериала:

"Самое сложное – съемочный процесс. На нас никто из режиссеров, конечно, не кричит. Однако чувствуется сильное возбуждение всякий раз, когда приходишь на съемки. Нам постоянно аплодируют, что только добавляет ответственности".

Интересные факты

  • Создатели пригласили Бенедикта Камбербэтча на прослушивание после его роли в фильме "Искупление". На пробах знаменитый актер произвел впечатление, поэтому продолжать их уже не имело смысла.
  • Поначалу авторы проекта не хотели внедрять персонажа Молли Хупер больше, чем на один эпизод. Но актриса Луиза Брили настолько качественно сыграла, что решили уделить ей больше внимания в 1 и последующих сезонах сериала "Шерлок".
  • Чтобы лучше подготовиться к роли Бенедикта Камбербэтч перечитал произведения Конан Дойла о великом сыщике.
  • Изначально создатели хотели, чтобы вышло 6 эпизодов, однако затем решили сделать 3 серии хронометражем полтора часа.

Где смотреть сериал "Шерлок" 1 сезон?

Видеосервисы: ivi.ru, megogo.ru и другие.

Когда появятся новые серии?

На текущий момент зрители увидели уже четыре полных сезона. Пока нет точных сообщений, когда выйдет пятый. В 2014 году авторы кинопроекта Моффат и Гэтисс подписали контракты на четвертый и пятый сезоны. То же самое сделали и актеры, исполнившие в сериале Шерлока Холмса и доктора Ватсона. По словам Мартина Фримена, не стоит торопиться с продолжением и разочаровывать зрителей. К тому же многие актеры, сценаристы и режиссеры сейчас заняты на других проектах.

Отзывы зрителей

Пользователь под ником Neo оставил отзыв на сайте "Отзовик", похвалив проект: "Интересный и очень необычный многосерийный фильм с хорошей музыкой и отлично подобранным актерским составом. Каждая серия воспринимается как отдельное кинопроизведение, тщательно продуманное и отснятое. Скучать не приходится, жду продолжения".

Пользователь сайта "Кинопоиск" под ником Ч.Б. написал рецензию зеленого цвета: "Сериал "Шерлок" 1 сезон – лучшая экранизация произведений Конан Дойла однозначно! После просмотра первых серий сделал три звонка, чтобы сообщить друзьям о своем восторге. Благодаря новым технологиям мы видим революционную свежесть дедуктивного метода. Мы можем наблюдать в режиме онлайн за мыслями героя, когда отдельные незначительные частицы стремительно складываются в целостную картину".

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не могу привыкнуть к этой экранизации произведений Конан Дойла. Из головы не идет советский Шерлок. Между тем, как самостоятельное произведение, в отрыве от книги, очень даже ничего
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