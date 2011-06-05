О сериале

Сюжет сериала "Шерлок" 1 сезон

Сериал "Шерлок" 1 сезон разворачивается в 21 веке, хотя в произведениях Артура Конан Дойла описывается более ранний период (конец 19, начало 20 веков). Доктор Джон Ватсон возвращается из Афганистана, где ему приходилось видеть все ужасы войны. Хромающий мужчина вынужден беседовать с психотерапевтом, чтобы как-то привести в себя в порядок. Случайная встреча со старым знакомым полностью меняет жизнь военного врача – приятель рекомендует в качестве сожителя некоего господина Холмса.

Доктор знакомится с человеком, с которым ему придется делить жилищное пространство для экономии денег на квартплате. Господин Шерлок Холмс с самого начала удивляет Ватсона своей харизмой и способностью при помощи мелких и незначительных деталей увидеть полную картину. Он – детектив-консультант, которого многие считают любителем. Далее в сериале нам показывают, как два приятеля и партнеры по совместительству расследуют сложные дела. Но однажды их пути пересекаются с дорогой опасного преступника по имени Джеймс Мориарти, который, в отличие от главного героя, консультирует злодеев.

Съемочный процесс

Сериал "Шерлок" задуман Стивеном Моффатом и Марком Гэтиссом. Ранее они оба уже адаптировали для ТВ произведения викторианской литературы. В своем интервью Гэтисс как-то признался, что последние экранизации плодов творения Конан Дойла ему совершенно не понравились. Они показались ему скучными и благоговейными. Поэтому он вместе с Моффатом решил осовременить героя и обстановку, хотя в 1 сезоне зрители увидели, что не подверглись изменению имена персонажей и адрес сыщика в Лондоне.

Съемки 1 сезона стартовали в английской столице и Кардиффе в конце января 2009 года. Создателям пришлось работать в сложных условиях. Например, некоторые сцены снимались исключительно ночью в баре. Для квартиры Шерлока режиссеры сериала решили выбрать дом по Норт-Гоуэр-стрит, а не Бейкер-стрит. Они резонно предположили, что невозможно будет снимать там из-за интенсивного движения и наплыва туристов.

Актеры о сериале "Шерлок" 1 сезон

Бенедикт Камбербэтч, исполнивший роль гениального сыщика, поделился комментариями:

"Шерлок – сложнейшая роль. Он всегда опережает зрителей и остальных персонажей своим безупречным мышлением. Поэтому приходится невероятно быстро соображать".

Мартин Фримен, сыгравший доктора Ватсона, рассказал журналистам о своем впечатлении после 1 сезона сериала:

"Самое сложное – съемочный процесс. На нас никто из режиссеров, конечно, не кричит. Однако чувствуется сильное возбуждение всякий раз, когда приходишь на съемки. Нам постоянно аплодируют, что только добавляет ответственности".

Интересные факты

Создатели пригласили Бенедикта Камбербэтча на прослушивание после его роли в фильме "Искупление". На пробах знаменитый актер произвел впечатление, поэтому продолжать их уже не имело смысла.

Поначалу авторы проекта не хотели внедрять персонажа Молли Хупер больше, чем на один эпизод. Но актриса Луиза Брили настолько качественно сыграла, что решили уделить ей больше внимания в 1 и последующих сезонах сериала "Шерлок".

Чтобы лучше подготовиться к роли Бенедикта Камбербэтч перечитал произведения Конан Дойла о великом сыщике.

Изначально создатели хотели, чтобы вышло 6 эпизодов, однако затем решили сделать 3 серии хронометражем полтора часа.

Где смотреть сериал "Шерлок" 1 сезон?

Видеосервисы: ivi.ru, megogo.ru и другие.

Когда появятся новые серии?

На текущий момент зрители увидели уже четыре полных сезона. Пока нет точных сообщений, когда выйдет пятый. В 2014 году авторы кинопроекта Моффат и Гэтисс подписали контракты на четвертый и пятый сезоны. То же самое сделали и актеры, исполнившие в сериале Шерлока Холмса и доктора Ватсона. По словам Мартина Фримена, не стоит торопиться с продолжением и разочаровывать зрителей. К тому же многие актеры, сценаристы и режиссеры сейчас заняты на других проектах.

Отзывы зрителей

Пользователь под ником Neo оставил отзыв на сайте "Отзовик", похвалив проект: "Интересный и очень необычный многосерийный фильм с хорошей музыкой и отлично подобранным актерским составом. Каждая серия воспринимается как отдельное кинопроизведение, тщательно продуманное и отснятое. Скучать не приходится, жду продолжения".

Пользователь сайта "Кинопоиск" под ником Ч.Б. написал рецензию зеленого цвета: "Сериал "Шерлок" 1 сезон – лучшая экранизация произведений Конан Дойла однозначно! После просмотра первых серий сделал три звонка, чтобы сообщить друзьям о своем восторге. Благодаря новым технологиям мы видим революционную свежесть дедуктивного метода. Мы можем наблюдать в режиме онлайн за мыслями героя, когда отдельные незначительные частицы стремительно складываются в целостную картину".