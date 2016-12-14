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Башар Хафез Асад

президент Сирии
Башар Хафез Асад
  • Дата рождения: 11 сентября 1965
  • Место рождения: город Дамаск, Сирия
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Асма аль-Асад (аль-Ахрас)
  • Дети: Хафез, Карим, Зейн

Башар Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье бригадного генерала Хафеза Асада (в будущем он стал президентом Сирии) и его супруги Анисе Махлуф. Учился в элитном арабо-французском лицее в столице Сирии, потом окончил с отличием медицинский факультет Дамасского университета по специальности "врач-офтальмолог".

Работал по диплому в Сирии и Великобритании, затем вернулся на родину и поступил в военную академию в Хомсе, окончив которую через некоторое время возглавил Республиканскую гвардию. Асад, помимо арабского, владеет английским и французским языками.

После смерти отца в 2000 году на съезде правящей партии Баас Башар Асад был избран генеральным секретарем и выдвинут единственным кандидатом в президенты Сирии, а спустя неделю его кандидатура была одобрена парламентом.

Во время правления Асада в 2011 году в Сирии началась гражданская война, вызванная серией протестов недовольных властью граждан и жестоким разгоном демонстрантов военными. Оппозиция и власти выдвигали взаимные обвинения в применении химического оружия во время боевых действий. Ситуация усугубилась проникновением на территорию Сирии террористов из группировки "Исламское государство", запрещенной в России. В итоге Асад утратил контроль над частью территории страны и в 2015 году обратился за помощью к России, чьи Воздушно-космические силы нанесли удары по террористам.

Главным событием 2016 года стали успехи правительственных войск и их союзников в битве за Алеппо. Оппозиционные отряды, четыре года контролировавшие восточную половину этого стратегического города на севере Сирии, потерпели сокрушительное поражение. Исход боев в Алеппо решительным образом изменил расклад в противостоянии сирийских правительственных войск с оппозиционными силами.

В января 2017 года ряд СМИ сообщили о том, что президент Башар Асад был госпитализирован в больницу "Аш-Шами" в Дамаске. Одни издания сообщали об отравлении президента Сирии ядом, подложенным в пищу, другие писали о перенесенном сирийским лидером церебральном инсульте. По их данным Асад находился в критическом состоянии, но пребывал в сознании. Британская пресса сообщала, что президент Сирии госпитализирован с нервным параличом, в результате которого у Асада перестал самостоятельно открываться левый глаз. Также сообщалось, что в Сирию срочно вылетели российские медики. Позже представители в канцелярии президента Сирии Башара Асада опровергли заявления СМИ.

Асад пренебрег дружбой с Путиным после трагедии

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Президент Сирии не звонил Владимиру Путину после катастрофы Ил-20. Официальный Дамаск ограничился лишь официальным заявлением по этому поводу. О том, что звонка Башара Асаде в Кремль не было, сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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У красавицы-жены Асада нашли рук груди
Супруга президента Сирии Башара Асада срочно госпитализирована. У первой леди обнаружено онкологическое заболевание. В данный момент 42-летняя Асма аль-Асад проходит курс химиотерапии в одном из медучреждений сирийской столицы.

Сирийский солдат восхитил лезгинкой с автоматом (видео)

Сирийский солдат восхитил лезгинкой с автоматом
В Сети появилось видео с зажигательным танцем военнослужащего Сирийской арабской армии. Солдат в форме, не выпуская автомат из рук, исполнил лезгинку на фоне портрета президента Сирии Башара Асада. Компанию ему составила девушка в черкесском национальном костюме. Видео было снято в населенном пункте Кутсея в провинции Дамаск, передает РИА ФАН.

Пойманный на лжи Запад отомстит России новой атакой

Пойманный на лжи Запад отомстит России новой атакой
После того, как Москва, имея на руках весомые доказательства, обвинила Лондон в помощи в инсценировке химической атаки на территории Сирии, страны Запада предпримут новую информационную атаку. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин фактически поймал за руку зарвавшихся британцев.

Россия и США оказались на грани боевых действий

Россия и США оказались на грани боевых действий
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России предупредил американских военных о том, что в случае ракетно-бомбового удара по правительственным кварталам в Дамаске будут приняты ответные жесткие меры. Он отметил, что в городе находятся российские военные советники и военная полиция – создавать угрозу для их жизни недопустимо. По мнению ряда экспертов, ситуация в Сирии может привести к прямому столкновению между российскими и американскими военными.

Мирным жителям в Сирии грозит новая смертельная опасность

Мирным жителям в Сирии грозит новая смертельная опасность
Появившиеся сведения об этнических чистках, которые на захваченных территориях проводят бойцы курдских Отрядов народной самообороны, рискуют внести раскол в поддерживаемую США вооруженную оппозицию в Сирии. Однако, судя по всему, пока для американского командования важнее не дать Башару Асаду зарепиться в нефтеносных районах страны, а не предотвратить геноцид. На фоне успехов правительственной армии Сирии, освобождающей город Дейр-эз-Зор и его окрестности активизировались поддерживаемые США силы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Сирийской демократической армии (SDF).

США решили затопить Сирию

США решили затопить Сирию
Коалиции под руководством США следует немедленно прекратить бомбардировки плотин на Евфрате. Разрушение сооружений грозит гибелью сотням тысяч мирных жителей, предупредил представитель Сирии в ООН. Потоки воды из огромных водохранилищ буквально смоют с лица земли несколько сирийских городов.

Асад раскрыл хитрость террористов при атаке на Пальмиру

Асад раскрыл хитрость террористов при атаке на Пальмиру
Президент Сирии Башар Асад назвал причину повторного нападения боевиков "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России) на Пальмиру. По словам главы государства, они добиваются переброски военных сил из осажденного Алеппо. "Время нападения "ИГ" на Пальмиру было выбрано неслучайно.

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