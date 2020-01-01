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Башар Хафез Асад

Башар Хафез Асад президент Сирии

  • Дата рождения: 11 сентября 1965
  • Место рождения: город Дамаск, Сирия
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Асма аль-Асад (аль-Ахрас)
  • Дети: Хафез, Карим, Зейн

Башар Асад родился 11 сентября 1965 года в Дамаске в семье бригадного генерала Хафеза Асада (в будущем он стал президентом Сирии) и его супруги Анисе Махлуф. Учился в элитном арабо-французском лицее в столице Сирии, потом окончил с отличием медицинский факультет Дамасского университета по специальности "врач-офтальмолог".

Работал по диплому в Сирии и Великобритании, затем вернулся на родину и поступил в военную академию в Хомсе, окончив которую через некоторое время возглавил Республиканскую гвардию. Асад, помимо арабского, владеет английским и французским языками.

После смерти отца в 2000 году на съезде правящей партии Баас Башар Асад был избран генеральным секретарем и выдвинут единственным кандидатом в президенты Сирии, а спустя неделю его кандидатура была одобрена парламентом.

Во время правления Асада в 2011 году в Сирии началась гражданская война, вызванная серией протестов недовольных властью граждан и жестоким разгоном демонстрантов военными. Оппозиция и власти выдвигали взаимные обвинения в применении химического оружия во время боевых действий. Ситуация усугубилась проникновением на территорию Сирии террористов из группировки "Исламское государство", запрещенной в России. В итоге Асад утратил контроль над частью территории страны и в 2015 году обратился за помощью к России, чьи Воздушно-космические силы нанесли удары по террористам.

Главным событием 2016 года стали успехи правительственных войск и их союзников в битве за Алеппо. Оппозиционные отряды, четыре года контролировавшие восточную половину этого стратегического города на севере Сирии, потерпели сокрушительное поражение. Исход боев в Алеппо решительным образом изменил расклад в противостоянии сирийских правительственных войск с оппозиционными силами.

В января 2017 года ряд СМИ сообщили о том, что президент Башар Асад был госпитализирован в больницу "Аш-Шами" в Дамаске. Одни издания сообщали об отравлении президента Сирии ядом, подложенным в пищу, другие писали о перенесенном сирийским лидером церебральном инсульте. По их данным Асад находился в критическом состоянии, но пребывал в сознании. Британская пресса сообщала, что президент Сирии госпитализирован с нервным параличом, в результате которого у Асада перестал самостоятельно открываться левый глаз. Также сообщалось, что в Сирию срочно вылетели российские медики. Позже представители в канцелярии президента Сирии Башара Асада опровергли заявления СМИ.

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