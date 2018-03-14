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Общество

Россия и США оказались на грани боевых действий

Фото: GLOBAL LOOK press/Yang Zhen
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России предупредил американских военных о том, что в случае ракетно-бомбового удара по правительственным кварталам в Дамаске будут приняты ответные жесткие меры. Он отметил, что в городе находятся российские военные советники и военная полиция – создавать угрозу для их жизни недопустимо.
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По мнению ряда экспертов, ситуация в Сирии может привести к прямому столкновению между российскими и американскими военными. К таким выводам специалисты пришли на основании предупреждения Генштаба России американским коллегам вкупе с нежеланием Вашингтона менять тактику и отказываться от провокаций в регионе.

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Башар Хафез Асад президент Сирии

"Тема с химоружием является наиболее раскрученной. В развитие информационной кампании "Асад и химоружие" Запад вложил очень много денег и средств, так как понял, что эта тема наиболее понятна и близка западному сообществу. При помощи нее легче всего выставить Асада злодеем в глазах западных людей", – цитирует РИА Новости военного политолога, кандидата политических наук, полковника запаса Александра Перенджиева.

"Активисты "белых касок", проведя провокационную инсценировку химатаки, создадут для США повод поддержать боевиков, не раскрывая своих истинных намерений", – уверен эксперт. По его словам, оккупировавших Восточную Гуту боевиков США хотят использовать для нападения на правительственную армию Сирии, а угроза их уничтожения станет поводом для удара по силам Башара Асада.

Ранее российский Генштаб предупреждал о готовящейся провокации. "В нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции", – цитирует ТАСС начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По российским данным, США намерены обвинить Асада и в ответ нанести удар по правительственным кварталам сирийской столицы. "В Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы России примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", – подчеркнул Герасимов.

Многие увидели в этом угрозу прямого столкновения сил России и США. Если американцы не откажутся от провокации и нанесения удара по сирийским объектам, где могут находиться российские военные, ситуация в регионе серьезно обострится.

Автор: Геннадий Куприянов14 марта 2018, 08:21
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