Пойманный на лжи Запад отомстит России новой атакой

После того, как Москва, имея на руках весомые доказательства, обвинила Лондон в помощи в инсценировке химической атаки на территории Сирии, страны Запада предпримут новую информационную атаку. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин фактически поймал за руку зарвавшихся британцев. Он рассказал, что химической атаки, ставшей поводом для ракетного удара США и их союзников по Сирии, не было. Все это не более чем провокация, организованная Великобританией. При этом, по словам Шульгина, такая точка зрения основывается не на предположениях, а на фактах и доказательствах.

С ним согласен и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. "Я убежден, что такого рода "химатаки" являются именно провокациями, что они, безусловно, были организованы рядом дружественных Западу исламистских группировок, которые сотрудничают в борьбе против Башара Асада и Сирийской Арабской Республики", – цитирует его RT.

При этом Безпалько отметил, что Москва не стала делать громких заявлений до того, как на ее руках появились убедительные доказательства. Это свидетельствует о добросовестности подхода к решению подобных проблем, уверен эксперт.

Минобороны: Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила pic.twitter.com/2pbxk6Dgew — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 апреля 2018 г.

Он, однако, сомневается, что прихваченные практически с поличным западные политики сменят свою риторику. Наоборот, они могут попытаться скрыть свой позор за информационным шумом от нового голословного нападения. "Я думаю, что и Британия, и США либо будут все отрицать, либо не будут придавать какого-либо значения этим доказательствам, пытаясь нивелировать их массированной информационной атакой", – подчеркнул Богдан Безпалько. "Запад оперирует не фактами, а своими интересами и мощной медиамашиной, которая пытается настроить общественное мнение против России и САР", – добавил он.