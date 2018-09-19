Асад пренебрег дружбой с Путиным после трагедии
О том, что звонка Башара Асаде в Кремль не было, сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Причину такого демарша представитель главы государства не назвал, но можно предположить, что сирийский президент решил промолчать по двум причинам.
Первая – чувство вины за сбитый российский самолет, который попал под дружественный огонь сирийских сил ПВО. Вторая – обида Асада за то, что его мнение проигнорировали при разработке плана мирного урегулирования в Идлибе.
Между тем, одним из первых позвонил Путину премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чьи самолеты стали причиной трагедии над Средиземным морем. Израиль даже послал в Москву большую делегацию военных и экспертов во главе с командующим ВВС для того, чтобы в деталях разобраться в происшествии с российским Ил-20.
В арабских СМИ появилась информация о том, что в Сирии в полном составе арестован батальон войск ПВО, чья установка сбила российский самолет над Средиземным морем. Официально эта информация пока не подтверждена.
https://t.co/IZKukf1Mvv Стреляла и сбила самолет Сирия, а виноват, Израиль. Железная логика.<br/>Все дело в том, что не…— Igor Perlov (@IgorPerlov) 19 сентября 2018 г.
Напомним, что 17 сентября российский Ил-20 с 15 офицерами радиоразведки на борту был сбит сирийскими силами ПВО, все военные погибли. В момент трагедии четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии и по ним был открыт огонь с земли. Израиль предупредил российских военных за минуту до своей операции и, по сути, подставил наш самолет под ракетный удар.
В Москве расценили провокационные действия Израиля как враждебные и оставили за собой право на адекватные ответные действия. Президент Владимир Путин назвал произошедшее цепью трагических случайностей.
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