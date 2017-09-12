Мирным жителям в Сирии грозит новая смертельная опасность

Появившиеся сведения об этнических чистках, которые на захваченных территориях проводят бойцы курдских Отрядов народной самообороны, рискуют внести раскол в поддерживаемую США вооруженную оппозицию в Сирии. Однако, судя по всему, пока для американского командования важнее не дать Башару Асаду зарепиться в нефтеносных районах страны, а не предотвратить геноцид.

На фоне успехов правительственной армии Сирии, освобождающей город Дейр-эз-Зор и его окрестности активизировались поддерживаемые США силы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Сирийской демократической армии (SDF). К месту активных боевых действий они пробиваются с севера – со стороны провинции Хасака. При этом их продвижение сопровождается не сколько с разгромом боевых частей террористов, сколько с этническими чистками среди мирного населения. Сообщается, что курдские бойцы уничтожают деревни, в которых проживают арабы-сунниты.

Подобный подход рискует еще больше дестабилизировать и без того шаткую "вооруженную оппозицию", которую США собрали из множества разных боевых группировок, орудующих в Сирии. "Когда идет война, страдают и мирные жители, разумеется. Однако хорошо известно, что у курдов довольно напряженные отношения с арабским населением, которое их не поддерживает. Все эти сведения о зверствах, которые чинят курды, могут привести к расколу внутри проамериканской коалиции", – цитирует РИА ФАН политолога, эксперта по Ближнему Востоку Александра Сотниченко. Еще несколько подобных происшествий, и действия курдских войск можно будет официально признать геноцидом, уверены специалисты.

Впрочем, по всей видимости командование США не стремится останавливать действия курдских Отрядов народной самообороны, по крайней мере до тех пор, пока они не займут стратегически важные точки. "Американцы изначально планировали наступление, но они не ожидали, что сирийская армия так быстро пройдет от Эс-Сухне к Дейр эз-Зору и сможет разблокировать его. Их главная задача – не допустить того, чтобы правительство САР подчинило себе нефтяные поля в окрестностях города", – добавил политолог.

Если Башару Асаду удастся закрепиться в нефтеносный районах страны, то это даст деньги экономики Сирии на восстановление страны. "Соединенным Штатам этого очень не хотелось бы, поскольку им было бы намного удобнее, если б сирийское правительство влачило жалкое существование, а война в республике никогда не прекращалась", – подчеркнул Александр Сотниченко.