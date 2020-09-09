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"Кажется, я знаю, чьи пухлые губешки диктовали": звезда сериала "Универ" прокомментировала потерю прав за езду по встречке

Арарат Кещян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Универ. Новая общага", скорее всего, лишится водительских прав. Актер Арарат Кещян нарушил правила дорожного движения.
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Знаменитость задержали на севере столицы. Арарат Кещян за рулем собственного Infiniti выехал на встречную полосу при движении по Ленинградскому шоссе.

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 Арарат Геворгович Кещан

Арарат Геворгович Кещан актер

Сообщается, что стражи порядка забрали права у звезды сериала "Универ. Новая общага". Общаясь с полицейскими, актер держался высокомерно, важничал.

На Арарата составили протокол. Бумаги уже переданы в суд. В ближайшее время состоится заседание. Скорее всего, Кещян станет пешеходом, пишет телеграм-канал Mash.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" уже прокомментировала информацию в личном "Инстаграм". Арарат Кещян отметил, что был лучшего мнения о Mash.

"Кажется я знаю чьи пухлые губешки диктовали этот текст (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Кажется я догадываюсь, чьи щечки тряслись от волнения, чья мягенькая ладошка вытирала пот с полого лба. Инспектор "Вот так", что ж вы в суде про мой "статус" забыли упомянуть? Ладно, я обещал что все подробности по окончании дела, так и будет. Ну а пока, пока", – написал артист.

Напомним, накануне, 8 августа, суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Знаменитости назначили восемь лет колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. 8 июня заслуженный артист России за рулем собственного авто нарушил правила дорожного движения, что привело к аварии. Знаменитость в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехала на встречную полосу и протаранила фургон. В итоге погиб человек.

Как писали "Дни.ру", Арарат Кещян снимается в новом проекте "Универ. 10 лет спустя". Работа над лентой началась в начале августа. В теленовелле появятся Анна Хилькевич, Анна Кузина и другие.

Автор: 9 сентября 2020, 13:21 Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник

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