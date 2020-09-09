"Кажется, я знаю, чьи пухлые губешки диктовали": звезда сериала "Универ" прокомментировала потерю прав за езду по встречке

Звезда сериала "Универ. Новая общага", скорее всего, лишится водительских прав. Актер Арарат Кещян нарушил правила дорожного движения.

Знаменитость задержали на севере столицы. Арарат Кещян за рулем собственного Infiniti выехал на встречную полосу при движении по Ленинградскому шоссе.

Сообщается, что стражи порядка забрали права у звезды сериала "Универ. Новая общага". Общаясь с полицейскими, актер держался высокомерно, важничал.

На Арарата составили протокол. Бумаги уже переданы в суд. В ближайшее время состоится заседание. Скорее всего, Кещян станет пешеходом, пишет телеграм-канал Mash.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" уже прокомментировала информацию в личном "Инстаграм". Арарат Кещян отметил, что был лучшего мнения о Mash.

"Кажется я знаю чьи пухлые губешки диктовали этот текст (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Кажется я догадываюсь, чьи щечки тряслись от волнения, чья мягенькая ладошка вытирала пот с полого лба. Инспектор "Вот так", что ж вы в суде про мой "статус" забыли упомянуть? Ладно, я обещал что все подробности по окончании дела, так и будет. Ну а пока, пока", – написал артист.

Напомним, накануне, 8 августа, суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Знаменитости назначили восемь лет колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. 8 июня заслуженный артист России за рулем собственного авто нарушил правила дорожного движения, что привело к аварии. Знаменитость в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехала на встречную полосу и протаранила фургон. В итоге погиб человек.

Как писали "Дни.ру", Арарат Кещян снимается в новом проекте "Универ. 10 лет спустя". Работа над лентой началась в начале августа. В теленовелле появятся Анна Хилькевич, Анна Кузина и другие.