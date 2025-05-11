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Анна Евгеньевна Бегунова

актер
Анна Евгеньевна Бегунова

Актриса Анна Бегунова прославилась по полнометражным картинам «Жестокость» и «Наследница», юмористическим ситкомам «Кухня» и «Отель «Элеон»». Сегодня она востребована в кино, счастлива в браке.

Биография

Биография этой талантливой актрисы начинается в Омске. И хотя с детства Анна Бегунова мечтала стать милиционером, судьба распорядилась иначе.

Семья

Мама – врач окулист в районной поликлинике Омска, отец – рабочий на заводе. К театру и кино родители не имели никакого отношения. У Ани имеется старшая сестра Настя, которая также стала артисткой и живет в Москве.

Детство и юность Анны Бегуновой

Ранние годы будущей актрисы прошли в родном городке. Об актерстве Бегунова не думала, планировала заниматься юриспруденцией. И все-таки, любопытство взяло верх. После окончания школы Анна поехала в Москву и подала документы во все театральные вузы. Ее с первой попытки приняли в школу-студию МХАТ.

Уже в студенческие годы молодая актриса выходила на театральную сцену. Например, в Московском театре им. Чехова Бегунова дебютировала в спектакле «С любимыми не расставайтесь», но после выпуска в театральную труппу не попала.

Карьера, Анна Бегуновой

Актриса не представляет своей жизни без сцены и кино, активно принимает участие в популярных проектах. Например, вместе с фигуристом Повиласу Ванагасу выступала в рейтинговом шоу «Ледниковый период».

Путь в театре

После окончания учебы Анна Бегунова попала на службу в Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, где в статусе дипломированной артистки приняла участие в спектаклях «Босиком по парку», «Одолжите тенора!», «Жив или мертв», «Таланты и поклонники», «Добрый человек из Сезуана».

В спектакле «Аленький цветочек» исполнила главную роль Аленушки, которая впоследствии стала ее «визитной карточкой», ярким доказательством многогранности личности и творческого таланта.

Путь в кино

Кинодебют Анны Бегуновой состоялся еще в студенческие годы, когда в 2004 году начинающая актриса снялась в картине «Женщины в игре без правил». Ее заметили, но судьбоносную роль получила спустя 3 года, появилась в рейтинговом социальном проекте «Жестокость» (2007). Дальнейшая ее фильмография регулярно пополнялась новыми ролями, не стоит на месте и сегодня.

Личная жизнь, Анны Бегуновой

У актрисы было несколько романов, но в законный брак Анна вступила лишь однажды. С 2011 года Бегунова жила с экс-супругом Евгении Крюковой бизнесменом Александром Каревым. Причины расставания молодые люди не озвучили.

На съемочной площадке ситкома «Кухня» Анна в 2014 году познакомилась с Сергеем Лавыгиным, который сыграл ее экранного мужа. Знаменитости начали встречаться, жили в гражданском браке. В 2016 году актриса родила сына Федора. Дело шло к свадьбе, но в 2018 году Анна и Сергей решили расстаться. На сегодняшний день сохранили дружеские отношения ради совместного ребенка.

В 2018 году Анна Бегунова познакомилась с актером Дмитрием Власкиным, известным по фильму «Эластико» и сериалу «Физрук». Уже в октябре влюбленные официально заключили брак. В ноябре 2019 года родилась дочь Лукерья.

Интересные факты

  • 33-летняя актриса умело скрывала факт беременности практически до самого ухода в декрет.
  • Анна Бегунова уверена, что официальный брак и штамп в паспорте не считаются залогом счастливой семейной жизни.
  • Артистка не спешила выходить замуж, на бракосочетании настоял влюбленный жених – Дмитрий Власкин.
  • Муж хорошо воспринимает сына Анны, считает мальчика родным, не препятствует встречам с биологическим отцом.
  • Бегунова старше супруга на 3 года, но ввиду ее миниатюрности разница в возрасте не важна.

Роли актера

Молодая актриса дебютировала в совместном проекте России и Белоруссии под названием «Женщины в игре без правил». Роль дочери Веснина принесла ей популярность, а режиссеры стали предлагать работу.

Фильмы

  • «Полный вперед!» - Катя Свечкина;
  • «Побег» - Валентина;
  • «Жестокость» - Вика;
  • «Игра в прятки» - Надежда;
  • «Сердцеедки» - Алиса;
  • «Красная ртуть» - Света;
  • «Наследница» - Ася Клубникина;
  • «Лекарство против страха» - Ольга;
  • «В час беды» - Лена Дерюгина;
  • «Звоните ДиКаприо!» - камео;
  • «Рикошет» -посредница.

Сериалы

  • «Папины дочки» - эпизодическая роль;
  • «Кухня» - Марина;
  • «Отель «Элеон»» Марина;
  • «СеняФедя» - Марина;
  • «Черчиль» - Юля;
  • «Голоса» - Юля.

Анна Бегунова сегодня

В числе последних работ – продолжение ситкома «Кухня» под названием «Отель «Элеон»». Также актриса снялась в провокационной драме «Звоните ДиКаприо!», которая доступна к просмотру только на интернет-платформе.

В 2019 году Анна Бегунова сделала перерыв и ушла в декрет. Сегодня она – молодая мама, которая все свободное время уделяет маленькой дочке и любимой семье. В кино пока не снимается, в театре не появляется.

Анна Бегунова – талантливая актриса, образцовая жена и любящая мама. Она прекрасно сочетает дом и работу, востребована во всех сферах жизни.

"Я тебя очень люблю": звезда сериала "Кухня" и ее муж празднуют годовщину

"Я тебя очень люблю": звезда сериала "Кухня" и ее муж празднуют годовщину
Звезда сериала "Кухня" и ее супруг празднуют вторую годовщину свадьбы. Актриса Анна Бегунова публично призналась в любви мужу и коллеге по цеху Дмитрию Власкину. Анна и Дмитрий зарегистрировали отношения 5 октября 2018 года.

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