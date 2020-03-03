"Ты коза крашеная": просившую в долг звезду сериала "СашаТаня" обозвали

Звезды сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова и Алексей Климушкин встретились после долгой разлуки. Артистам нечасто удается пересечься на съемочной площадке.

Работа над шестым сезоном многосерийной комедии о жизни очаровательной пары Александра и Татьяны Сергеевых идет полным ходом. Об этом стало известно благодаря звезде теленовеллы Валентине Рубцовой.

Артистка опубликовала в личном "Инстаграм" видео, которое записала в перерыве между дублями. В кадре знаменитость запечатлена вместе с коллегой по цеху Алексеем Климушкиным.

Исполнительница роли Тани и ее телесвекор признаются на камеру, что за этот год виделись всего два раза. Судя по всему, смены звезд сериала "СашаТаня" не совпадают.

В процессе беседы Валентина, видимо, в шутку попросила у коллеги по цеху в долг. Алексей сделал вид, что не расслышал слов актрисы. Когда Рубцова уточнила просьбу, Климушкин, смеясь, сказал: "Ах ты коза крашеная".

"Леша, прости, но вот уже десять лет я тебя воспринимаю только как олигарха. Люблю. Твоя Коза (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала видео Валентина Рубцова.

Поклонники сериала "СашаТаня" в комментариях к публикации признались, что воспринять Климушкина отдельно от его персонажа, богача Сильвестра Андреевича, действительно сложно. Также подписчики высказали озабоченность состоянием здоровья Алексея. Они уверены, что после сравнения с козой Валентина нанесла коллеге увечья.