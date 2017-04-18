Александр Валентинович Турчинов секретарь СНБО Украины

Александр Турчинов родился 31 марта 1964 года в Днепропетровске. C отличием окончил технологический факультет Днепропетровского металлургического института. В годы "перестройки" был секретарем райкома комсомола, затем заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Выступил одним из координаторов Демократической платформы в КПСС, ратовавшей за обновление.

В начале 90-х годов - советник премьер-министра Украины Леонида Кучмы по экономическим вопросам. Несколько раз избирался в Верховную раду, был давним другом и "правой рукой" Юлии Тимошенко. После ее ареста в 2011 году взял руководство БЮТ на себя, спустя три года вышел из состава "Батькивщины" и перешел в "Народный фронт".

Турчинов занимал должности главы Службы безопасности Украины и первого вице-премьера. После событий на Майдане в 2014 году непродолжительное время исполнял обязанности президента страны, затем возглавлял Верховную раду. С декабря 2014 года – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Во время нахождения Турчинова на посту главы государства 11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России. Также в период правления Турчинова произошли трагические события в Одессе 2 мая 2014, которые вызвали широкий общественный резонанс.