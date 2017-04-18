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Александр Валентинович Турчинов

секретарь СНБО Украины
Александр Валентинович Турчинов
  • Дата рождения: 31 марта 1964
  • Место рождения: Днепропетровск, Украинская ССР, СССР
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Анна
  • Дети: Кирилл

Александр Турчинов родился 31 марта 1964 года в Днепропетровске. C отличием окончил технологический факультет Днепропетровского металлургического института. В годы "перестройки" был секретарем райкома комсомола, затем заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. Выступил одним из координаторов Демократической платформы в КПСС, ратовавшей за обновление.

В начале 90-х годов - советник премьер-министра Украины Леонида Кучмы по экономическим вопросам. Несколько раз избирался в Верховную раду, был давним другом и "правой рукой" Юлии Тимошенко. После ее ареста в 2011 году взял руководство БЮТ на себя, спустя три года вышел из состава "Батькивщины" и перешел в "Народный фронт".

Турчинов занимал должности главы Службы безопасности Украины и первого вице-премьера. После событий на Майдане в 2014 году непродолжительное время исполнял обязанности президента страны, затем возглавлял Верховную раду. С декабря 2014 года – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Во время нахождения Турчинова на посту главы государства 11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав России. Также в период правления Турчинова произошли трагические события в Одессе 2 мая 2014, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Украинцам объявили о признании Киевом независимости Донбасса

Украинцам объявили о признании Киевом независимости Донбасса
Ведущий Владимир Соловьев сообщил украинским гостям своей студии неожиданную для них новость. Весьма убедительно журналист доказал, что Киев де-факто же признал независимость Донбасса, причем сделал это еще в 2014 году. Последние новости Донбасса показывают, что местные жители даже не хотят представлять возвращение в состав Украины, а радикально настроенные националисты с другой стороны разграничительной линии, в свою очередь, не воспринимают их как своих сограждан.

Украина рассмешила своим тысячелетним флотом

Украина рассмешила своим тысячелетним флотом
Новые исторические факты раскопали в Незалежной: оказывается, украинскому флоту уже тысяча лет. Обычно такими познаниями делится с народом президент страны, но теперь пальма первенства у секретаря СНБО Александра Турчинова. Господин Турчинов спускал сегодня на воду первый в стране десантно-штурмовой катер "Кентавр" и выступил на торжественной церемонии с пространной речью.

Украина раскрыла истинную цель Крымского моста

Украина раскрыла истинную цель Крымского моста
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов раскрыл зловещий смысл строительства Крымского моста, соединившего Крым с материковой частью России. Создание этого инфраструктурного проекта, по его мнению, принесло украинской государственности сразу несколько угроз. Украинское общественное мнение успело несколько раз сменить вектор своих рассуждений в отношении Крымского моста.

Киев назвал дату большой войны с Москвой

Украина назвала дату большой войны с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов в очередной раз заявил, что в ближайшее время может произойти прямое столкновение между Киевом и Москвой. На этот раз он даже назвал дату начала войны – июль 2018 года. За последние годы украинские власти не раз сообщили, что Россия якобы скоро нападет на Украину или что война между странами давно началась.

Опубликованы новые правила въезда россиян на Украину

Опубликованы новые правила въезда россиян на Украину
Украинская власть готовится уже в ближайшее время изменить порядок въезда в страну граждан России. Сообщается, что визовый режим вводиться не будет, однако правила ужесточат. Изначально Киев планировал, в соответствии с требованиями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, установить полноценный визовый режим с Россией.

Порошенко попросили использовать армию против России

Порошенко попросили использовать армию против России
Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) Александр Турчинов сделал очередное антироссийское заявление. По его словам, Киев нуждается в новых видах защиты от якобы применяемых Москвой методов гибридной войны. Турчинов уверен, что президент Украины Петр Порошенко должен получить право использования вооруженных формирований для этих целей.

Болезнь Турчинова назвали фейком

Болезнь Турчинова назвали фейком
Подтвердились слухи о серьезной болезни главы СНБО Украины Александра Турчинова: он отправился на лечение в Германию. Правда, многие сограждане "кровавого пастора" склоняются к политической версии его недомогания. О том, что Турчинов болен, говорили давно, да и сам секретарь Совета национальной безопасности периодически выпадал  из медиапространства.

В Киеве назвали сроки захвата Донбасса

В Киеве назвали сроки захвата Донбасса
Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в очередной раз сделал агрессивное заявление в отношении Донбасса. На этот раз он назвал срок, за который украинская армия якобы способна захватить регион. "При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса", – сказал Турчинов.

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