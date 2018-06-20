Украина раскрыла истинную цель Крымского моста

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов раскрыл зловещий смысл строительства Крымского моста, соединившего Крым с материковой частью России. Создание этого инфраструктурного проекта, по его мнению, принесло украинской государственности сразу несколько угроз.



Украинское общественное мнение успело несколько раз сменить вектор своих рассуждений в отношении Крымского моста. Сперва преобладали идеи, что построить подобный объект невозможно. Затем интеллектуалы Незалежной наперебой принялись доказывать, что даже построенная через Керченский пролив переправа быстро разрушится по самым фундаментальным причинам. Теперь же они ломают головы в попытках придумать, как мост, соединяющий материковую часть России с Крымом, может угрожать Украине.

Яркий образец подобных размышлений представил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Про его мнению, существование Крымского моста несет в себе сразу несколько угроз для страны и создает методы давления на нее.

В первую очередь, по мнению чиновника, речь идет о военной угрозе. "Благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы сухопутных войск России в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины", – цитирует "Интерфакс" Александра Турчинова. После этого секретарь СНБО Незалежной сгущает краски и начинает противоречить сам себе, ведь, по его словам, Россия уже настолько милитаризировала полуостров, что никакой дополнительной переброски не требуется.

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) 11 Июн 2018 в 7:26 PDT

Угрозы стоит ждать не только на земле, опасается Турчинов, но и на воде. "Теперь для проведения военных операций в Азовском море они могут использовать значительное число десантных кораблей, а также корабли класса "Буян-М", имеющих на вооружении крылатые ракеты", – объяснил украинский чиновник.

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) 29 Май 2018 в 4:29 PDT

Помимо чисто военных опасений, секретарь СНБО делится переживаниями о том, что Украина лишилась возможности захватывать суда под российским флагом. Законные действия России Александр Турчинов называет нарушениями норм международного права и видит в проверках кораблей нечто большее, чем практикуемую повсеместно процедуру. "Это фактически продолжение гибридной войны в экономической плоскости, демонстрация готовности осуществить блокаду наших портов на Азовском море", – уверен он.