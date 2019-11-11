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Политика

Украинцам объявили о признании Киевом независимости Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
Ведущий Владимир Соловьев сообщил украинским гостям своей студии неожиданную для них новость. Весьма убедительно журналист доказал, что Киев де-факто же признал независимость Донбасса, причем сделал это еще в 2014 году.
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Последние новости Донбасса показывают, что местные жители даже не хотят представлять возвращение в состав Украины, а радикально настроенные националисты с другой стороны разграничительной линии, в свою очередь, не воспринимают их как своих сограждан. Однако те же радикалы настаивают, чтобы украинские власти бросали все силы для захвата этой территории.

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Владимир Рудольфович Соловьев

Владимир Рудольфович Соловьев журналист, ведущий программ

Александр Валентинович Турчинов

Александр Валентинович Турчинов секретарь СНБО Украины

Киев раз за разом подчеркивает, что не собирается отказываться от своих претензий на Донецкую и Луганскую области. В связи с этим, отмечают эксперты, ожидать официального признания независимости Донбасса в ближайшее время не стоит. Однако Владимир Соловьев уверен, что это уже произошло. Об этом он объявил украинским гостям своей студии во время прямого эфира на телеканале "Россия 1".

"Ваша Конституция запрещала вам использовать войска на своей территории против своего народа. Тот факт, что вы использовали свои вооруженные силы, обозначает, что вы не считаете территорию Донбасса своей. Значит, вы совершили акт агрессии, вторглись на территорию чужого государства. То есть де-факто вы признали Донбасс, применив против него армию, вопреки вашей Конституции. Это же логично!" – цитирует издание "Политнавигатор" Владимира Соловьева.

Таким образом ведущий пришел к выводу, что именно Украина выступает в качестве страны-агрессора. Он напомнил, что старт боевым действиям против населения Донбасса дал Александр Турчинов. Поводом для нападения стало нежелание простых людей, живущих в Донецкой и Луганской областях, мириться с пришедшей в результате государственного переворота властью.

Автор: 11 ноября 2019, 14:17

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Священный СтранникЪ
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Помазание на царство. Луганская версия
Nov. 14th, 2015 at 3:04 PM
.."У святого диакона Филиппа Елисеевича Горбенко Луганского (1858-1956) было пророчество, как о распаде Союза, так и колонизации Украины. Он разорвал платок на 3 части со словами: «Девчата, Советского Союза не будет». Все удивились: «Не может быть такого, как же так?!» А он говорит: «Да вот так: 1 часть - Прибалтика, 2 часть - Россия, сначала трудно ей будет, а потом хорошо, 3 часть - Украина. Бедная моя Украина, поработят её иноземцы и все заводы займут». Это уже очевидно также сбылось!

А вот уже о будущем относительно нас связано с необычным явлением Матери Божией старцу. В июне (13,14 и 15 - как заповедано отцем Филиппом) празднуется явление Божией Матери в городе Луганске, которая явилась ему трижды последовательно одна за другой, обозначив своим шествием крест над городом. При этом Она являлась каждый раз в разных возрастах (40, 60 и 18 лет). В связи с этим появилась икона «Луганская», которая сейчас скрыта. Когда эту икону покажут миру, неизвестно. Должно произойти что-то особое, но что именно, никто пока не знает. Все продолжают ждать, что Филипп подаст какой-то знак. Но нам важно то пророчество, которое связано с этим чудным явлением - появлением Царя помазанника Божия.
Матерь Божия предрекла: «О граде же сем скажу, что к концу мира наречется он Царьград-Святоград Луганский, определено ему быть городом славы Моей, небесным Царьградом. И многие люди будут промыслом моим съезжаться сюда со всех уголков Земли сами не зная зачем. Помощь Моя и благословение пребудут тогда с ними в День Судный». То есть Луганск - город Царя, не столица, но, возможно, в этом городе будет явление Царя!

Вспомню еще одного нашего современника, ныне здравствующего схиархиепископа Алипия (Погребняка), епископа Красно-Лиманского (часть Донецкой области, что ныне под контролем Украины). Владыка известен тем, что в 1992 г. Он был одним из двух епископов Украины, которые не подписали соглашение об автономии УПЦ МП. После чего попал в опалу и почти 20 лет был на покое. Во время кровавых боевых действий противостояния Украины и Новороссии он был поставлен на кафедру действующим епископом в г. Красный Лиман, где до того создал мощную монашескую общину. Совпадение? Случайно ли это возвращение? Построенный гигантский храм, явно избыточный для небольшого городишки, где есть уже несколько храмов, да и на территории монастыря уже было 2 храма. На мой вопрос (это было приблизительно в 2008г., храм только строился и владыка еще был на покое), а зачем такой больший храм, он ответил твердо, открыто и без сомнений: «Что бы все поместились гости, когда сюда зайдет Царь для его помазания».

Еще в дни юности владыки, когда он был послушником в Свято-Троицкой лавре, состоялась его чудесная встреча с юродивым старцем, который передал ему пророчества, связанные с его жизнью: Союз распадется, он будет у истоков возрождения Успенской Святогорской Лавры. Два пророчества уже сбылись, осталось третье! За свое крепкое стояние в вере Бог дарует ему великий дар - помазать Царя на Царство!
Священный СтранникЪ
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Время уже близко, как известно, летом этого года в г. Красный Лиман было явление двух ангелов. Видео снято украинскими солдатами АТО и есть в свободном доступе в интернете. Это что случайно? К чему это предвозвещение?"...
Гость
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На очереди Харькив, Одесса, Запорожье з Киевом и всякими там Днерпопетро здержинсками.
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