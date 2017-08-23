Опубликованы новые правила въезда россиян на Украину

Украинская власть готовится уже в ближайшее время изменить порядок въезда в страну граждан России. Сообщается, что визовый режим вводиться не будет, однако правила ужесточат.

Изначально Киев планировал, в соответствии с требованиями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, установить полноценный визовый режим с Россией. Однако по зрелом размышлении от этой идеи было решено отказаться, передает "Коммерсантъ". "Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим, – опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму", – объяснил логику украинских властей заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его словам, если бы Украина разорвала соглашение с Россией о безвизовом режиме, жители полуострова лишились бы возможности беспрепятственно посещать соседнюю страну. Этот довод подействовал даже на самых последовательных сторонников установления визового режима между двумя странами. Впрочем, это все равно не помешало ужесточить порядок пересечения украинской границы для российских граждан.

Так, согласно новым правилам, въезжать на Украину будет возможно только по биометрическим паспортам. Кроме того, каждый россиянин, запланировавший посещение соседней страны, должен будет заполнить специальную электронную анкету на сайте Министерства иностранных дел Украины. В документе он должен будет указать профессию, место работы, а также точную цель поездки и населенные пункты, где собирается побывать.

Росіянам закривають американські візи, а у українців відкривається можливість безвізових поїздок до ЄС. Ми пройшли точку неповернення — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 августа 2017 г.

"В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц – за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника", – отметил близкий к украинскому внешнеполитическому ведомству источник. При этом заявитель волен выбирать язык, на котором будет заполнять анкету, – украинский или английский. Русского языка, по всей видимости, в документах предусмотрено не будет.

Предполагается, что новые правила могут вступить в силу уже до конца лета. Принимать соответствующее решение будет не Верховная рада, как это изначально планировалось, а украинское правительство.

