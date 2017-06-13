Порошенко попросили использовать армию против России

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) Александр Турчинов сделал очередное антироссийское заявление. По его словам, Киев нуждается в новых видах защиты от якобы применяемых Москвой методов гибридной войны.

Турчинов уверен, что президент Украины Петр Порошенко должен получить право использования вооруженных формирований для этих целей. По словам главы СНБО, это позволит "освободить" районы Донбасса, которые в настоящий момент контролируются самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. "Применение армии усилит минские соглашения", – поделился своими соображениями Турчинов.

При этом ранее во время посещения позиций военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе известный своими провокационными и оторванными от реальности заявлениями политик сказал, что боевые действия закончатся только после взятия Москвы. А еще в октябре прошлого года Турчинов назвал Россию "главным фактором опасности в Европе и мире" из-за ее действий в Сирии и якобы военной поддержки ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Впрочем, фантазия у секретаря СНБО буйная, поэтому обвинениями разной степени неадекватности он не ограничивается. Так, в апреле прошлого года он с уверенностью заявил, что Россия не продержится в войне против Украины и четырех дней.





Видимо, Турчинов намекал на якобы мощь украинской армии, которой с завидной регулярностью кичатся официальные лица в Киеве. Впрочем, о повальном пьянстве, дезертирстве и частой нехватке элементарных средств гигиены у военнослужащих "самой мощной армии Европы" нынешние украинские постмайданные лидеры стараются не упоминать.

Успел пофантазировать Турчинов и о сроках, за которые ВСУ якобы способны полностью захватить Донецкую и Луганскую республики. "При нынешней расстановке сил нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса", – сказал политик. В то же время он признал, что на быстрое завершение боевых действий рассчитывать не приходится. "Это не будет блицкриг", – добавил секретарь СНБО.

